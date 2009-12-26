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Bahçeli, yorum yapmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bülent Arınça'a suikast iddiaları ile ilgili olarak konuştu.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da 19 Aralık'ta iki askeri personelin şüphe üzerine yakalanıp daha sonra serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Süreç devam ediyor, bu gibi konularda çok konuşmanın bir yararı yok" dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Birinci Dönem Sertifika Töreni"ne katıldı.

Devlet Bahçeli, törenden ayrılırken, bir gazetecinin, "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'a yönelik suikast iddiaları var. Ayrıca, bugün 8 askeri personel gözaltına alındı" sözleri üzerine, "Süreç devam ediyor, bu gibi konularda çok konuşmanın yararı yok. Sabırla gelişmeleri takip etmek lazım" dedi.

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