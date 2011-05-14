Bahçeli yine Gülen'i işaret etti

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YGS'de hangi dersaneden destek alan öğrencilerin daha başarılı olduğuna bakılmasını isteyerek, ima yoluyla Gülen cemaatinin dersanelerini işaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YGS sınavı ile ilgili tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Bahçeli sınavda Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ikna olduğunu, öğrencilerin ise yargı kararıyla ikna edilmeye çalışıldığını belirtirken, 'Burada dikkat edilecek bir şey var. İmtihanı kazanan çocukların dersane çalışmaları da oluyor ya. 'Hangi dersaneden destek alanlar, imtihanda daha fazla başarılı oldu?' tezi de tartışmaya açık. Buna bakılmalı' dedi. Bahçeli bu sözleriyle günlerdir 'Okyanus ötesi' söylemiyle hedefine koyduğu Gülen cemaatinin dersanelerini ima etti. AKŞAM'a konuşan Bahçeli şunları kaydetti:

Piskevüt'ü sitesine koyacak

(Bisküviye piskevüt demesiyle ilgili olarak) İşin bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Bazıları belki bizi eleştiriyor. 'Siyasi liderler diksiyon dersi alsın' diyenler de vardır. Bunlar, sözlü karikatürdür. Kendi internet sayfamıza kendimizle ilgili karikatürleri koymuştuk. Bu da sözlüsü yani. Derleyip toparlayıp sitemize koyacağız.



Milimetrik planlamalar

Bir cümle var, atlanacak bir cümle midir? 'Bir ülkeyi tek hükümet, tek başbakan yönetemez' diyor. Bu genel çerçevesinde bir federasyon tanımıdır. Konuşmalara dikkat edin. Hepsini yan yana koyduğunuz zaman milimetrik planlama ile eylem yürütülüyor.



PKK yönlendiriliyor

PKK, örgütün siyasallaştırılması sürecinde kamuoyunu oluşturmakla memur edilen insanlardan daha zeki, daha kurnaz. Onları istediği gibi yönlendirebiliyor. Sözde aydın grubunun, anayasadan demokratikleşmeye kadar her alandaki tartışmalarının ana fikri, PKK'nın ortaya koyduğu temel konular ve onun etrafındaki tartışmalardır. PKK, Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanını dahi kendi lehinde tartışmaya çekebiliyor.



Beşiktaş farklı

Beşiktaş en kötü şartlarda dahi Avrupa'ya gitmesini bilen bir kulüptür. En kötü ihtimallerde dahi bir kupa alıyor. Beşiktaş farklı bir kulüp.

