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Bahçeli: Yargı süreci çok uzun

MHP lideri Bahçeli, 'Zaman zaman tutuklu bir kişiyi tekrar tutuklamak gibi bazı tuhaf olaylarla karşı karşıya kalıyoruz'

25 Ekim 2012 14:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tutuklu MHP milletvekili Engin Alan hakkında 28 Şubat soruşturmasında da verilen tutuklama kararını eleştirdi. "Yargı süreci çok uzun. Bunların bir an evvel bitirilmesini istiyoruz" dedi.

MHP lideri Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın İslam alemine, Türk milletine hayırlara vesile olması temennisini dile getiren Bahçeli, ''İki bayram arasında milletimiz çok büyük kayıplar vermiş, şehitlerimiz her gün baba ocaklarına gelmiştir. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin birliği, dirliği, kardeşliği, bin yıllık beraberliği bayram vesilesiyle tekrar güçlenerek milletimizin huzuru, istikrarı sağlanmış olur'' dedi.

Silivri Cezaevi'ndeki MHP Milletvekili Engin Alan hakkında 28 Şubat Soruşturması kapsamında verilen diğer tutuklama kararıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Bahçeli, ''Yargı süreci çok uzun tutuluyor. Zaman zaman tutuklu bir kişiyi tekrar tutuklamak gibi bazı tuhaf olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların bir an evvel bitirilmesini istiyoruz. Yargının çok uzaması, üzerinde çok tartışma yaratılması, ülkemiz açısından, adalet anlayışı açısından da milletimizi çok rahatsız etmektedir. Bir an evvel bunların sonuçlanmasını diliyoruz'' şeklinde konuştu.

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