Bahçeli: AKP beslemesi sözde ülkücü gafiller!

Partisinin Adana'daki toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "17 havuz televizyonunda 77 tane ne idüğü belirsiz araştırmacı yazar sıfatıyla AKP'yle beslemeler seçim sonuçlarını yorumlarken MHP'ye alçakça saldırdılar" dedi.

Bahçeli, "Televizyonlardaki bu yanlı anlatımlar, propagandalar istesek de, istemesek de bu ülkede yaşayan MHP'ye gönül vermiş her arkadaşımızı etki altına almak için yapılmış. Bazı ülküdaşlarımız, bazı dava arkadaşlarımız bunun tesiri altında kalmıştır. Bazı ülküdaşlarıma sesleniyorum. İnanırlar, inanmazlar, kendilerinin bileceği iştir" diye konuştu.

Bahçeli, "MHP’de bazı AKP beslemeleri var. MHP yönetimine alçakça saldıran sözde ülkücüler AKP’ye destek veriyorlar. Ey ülkücü gafiller, HDP’yle MHP nerede yazar ki bir araya gelebilirler" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

AKP'nin tek başına iktidarında yüzde 9 oranında oy kaybedilmiş, arkasından yüzde 40 oyla ve 258 milletvekiliyle TBMM'de en fazla milletvekili bulunduran parti özelliğini de bu vesileyle korumuş olmuştur. Bir seçim sonrasında 258 milletvekiliyle Meclis'e gelen AKP, tek başına iktidar olma imkanını kaybetmiştir. Diğer partilerin aldığı oy ve milletvekili sayısı tek başına iktidar imkanı sağlayamamıştır. Öyleyse Türkiye'de bir yeni dönem başlamıştır. AKP güven kaybetmiş, AKP oy kaybına uğramış, AKP bir çöküşe geçmiş, Türkiye'nin geleceğinin iktidarının oluşabilmesi için hayırlı bir işaret verilmiştir.

Ama ülke yönetimsiz kalamaz. Seçim sonuçları tek başına bir partinin iktidarını mümkün kılmıyorsa, TBMM'de temsil edilen siyasi partileri iyi incelemek gerekir. Biraz sabrınıza sığınarak bu konular üzerinde özellikle durmak istiyorum.

17 havuz televizyonunda 77 tane ne idüğü belirsiz araştırmacı yazar sıfatıyla AKP'yle beslemeler seçim sonuçlarını yorumlarken MHP'ye alçakça saldırdılar. Önümüzdeki günler için yapılabilecek olan bir seçimde yetersizliklerini MHP'nin gücünden yararlanmaya gayret gösteren bir siyasi ahlaksızlığın peşinde olmuşlardır. Sizlere samimi ve dürüstçe doğru bilgiler vermek istiyorum. Çünkü 17 havuz televizyonunun her akşam siyasiler dışında haber programı, 77 sözde araştırmacı yazar, yorumcular televizyonları meşgul etmiş, bazı gerçekleri çarpıtmışlardır.

Çok net bilgiler vermek istiyorum. Televizyonlardaki bu yanlı anlatımlar, propagandalar istesek de, istemesek de bu ülkede yaşayan MHP'ye gönül vermiş her arkadaşımızı etki altına almak için yapılmış. Bazı ülküdaşlarımız, bazı dava arkadaşlarımız bunun tesiri altında kalmıştır.

Bazı ülküdaşlarıma sesleniyorum. İnanırlar, inanmazlar, kendilerinin bileceği iştir. 7 Haziran seçimlerinde biraz evvel ifade ettiğim gibi, Adalet ve Kalkınma Partisi 258 milletvekili, yüzde 40,87 oy oranına sahip olmuştur. CHP 132 milletvekili yüzde 24,95 oy oranına, MHP 80 milletvekili yüzde 16,29 oy oranına, Halkın Demokratik Partisi 80 milletvekili yüzde 13,12 oy oranına sahip olmuştur.

Bir partinin güvenoyu alabilmesi için gerekli 276 milletvekiline sahip olamayacağı görüldüğünden dolayı ülkenin yönetiminin dikkate aldığımızda demokrasi içerisinde bir çıkış aramak ve onu bulmak, ülkeyi yönetimsiz bırakmamak gerekir.

Koalisyonların getrdiği istikrarsızlığa rağmen ülke hükümetsiz kalmamıştır. 7 Haziran tablosuna baktığımızda tek başına bir parti iktidar olamayacağına göre bir koalisyon kurulması gerekirdi.Sizi aldatanlar oyunuzu kullananlar hileli yoldan gitmektedir. AK Parti öncelikle kutuplaştırıcı bir tutum takınarak çatışmaya ülkeyi itmiştir. Türkiye'de bir kamplaşma bir kutuplaşma hedefi güdülmüştür. Bu kamplaşmayı kalıcı kılarak alınan oyları sabitleme açısından laikler ve anti laikler olarak ülke bölünmüştür. Bölücü terörü de farklı algılayarak bir kürt sorunu vardır bahanesiyle türkiye'nin bölünmesine neden olacak tarihi bir hataya girilmiştir.

PKK'yı bu kararından saptıramazsınız

1978 yılı Diyarbakır Lice ilçesi Ziyaret köyünde PKK'nın birinci olağan kongresi toplanır. Burada bağımsız Kürdistan kurulma kararı alınır. PKK'ya nasıl açılımlar yaparsanız yapın. Onları normalleştirme adına sahip çıkarsanız çıkın onu aldığı bu karardan saptıramazsınız. PKK'nın bu kararı silahlı propaganda dönemine geçilmiş ve içinde bebeklerin sivillerin olduğu insanlarımız hayatını kaybetmiş ve binlerce şehit verilmiştir. PKK amacına ulaşmak için bölücü terör örgütü olarak faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye'de PKK'nın siyasi tuzağına düşen gafiller vardır.

Süs biberi gibi oturuyorlar

Süs biberi gibi koltuklarında oturuyorlar. Tüneller kazılmış haberleri yok. Bombalar yerleştirilmiş haberleri yok. Devletin varlığını ortadan kaldıran yollara girmişler. 20 Temmuzda başlatılmış olan canlı bomba saldırısı ile süreç devam ettirilmiş Türkiye'de çok sayıda vatandaşımız emniyet mensubu kardeşimiz mehmetçiklerimiz Türkiye'nin her yanına dağılmıştır. Sadece Adana 11 şehit vermiştir. Cumhurbaşkanı Başbakan sessiz. PKK bizi kandırdı bahanesi ile ülkedeki çözüm süreci kademe kademe hedefine doğru varmaya yönelmiş ve Türkiye bölünmeye başlamıştır. 7 Haziran seçimleri sonrasında s,iyasi partilerden

Ne yaparsanız yapın!

MHP’de bazı AKP beslemeleri var. MHP yönetimine alçakça saldıran sözde ülkücüler AKP’ye destek veriyorlar. Ey ülkücü gafiller, HDP’yle MHP nerede yazar ki bir araya gelebilirler!

Ülküdaşlarım, onlara kulak veriyorsınuz, şimdi beni dinleyeceksiniz, ne yaparsanız yapın!