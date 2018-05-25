Bahçeli, "Vatan için mücadele verdi" demişti; İçişleri Bakanlığı'ndan Çakıcı açıklaması: Silahlı eylem yapan adamları yakalandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyareti sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan adamları yakalanmıştır" dendi. Bahçeli, ziyareti sonrasında Çakıcı için, " Alaaddin Beyin bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir" demişti.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki suç örgütlerinin liderler kadroları da yakalanmıştır. Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli, yakalanmıştır. 2017 yılında ise, Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul’da, 9 adamı Ankara’da, 15 adamı İzmir’de olmak üzere toplam 32 adamı yakalanmıştır.”

Bahçeli ne demişti?

Genel af talebini 24 Haziran'daki ittifak ortağı AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'veto'suna rağmen tekrar eden Bahçeli, son olarak Çakıcı ile ilgili şunları demişti:

"Ben hastaneyi ziyaret ettim. Uzun yıllardır cezaevinde bulunan bir arkadaşımız hastalandığı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne alınmış. Duyar duymaz ziyaretine gittim. Değişik cezaevlerinde ağır şartlarda mahkûmiyet hayatı olan bir şahsiyet. Hastalığını ciddiye almak ve gerekli tedbirleri geliştirmek lazım. Orada doktor arkadaşlardan aldığım bilgiye göre elden gelen gayret gösteriliyor ama hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor. Dikkate almak lazım. Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil. Beş tane siyasi parti kuyruk oldu, dışarı çıkarmak için gayret gösteriyorlar. Yani onlar tartışılmıyor da Alaaddin Bey niye tartışılıyor? Biz Alaaddin Bey ile beraber kader kurbanlarını da gündeme getiriyoruz. Alaaddin Beyin bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir başkaları da bilir. Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın… Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım."

Çakıcı'nın suç dosyası

Cumhuriyet'in aktardığına göre Çakıcı'nın şimdiye kadar suçlu bulunduğu dosyalar şöyle:

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralatmaktan 3 yıl ceza aldı.

Borsacı Adil Öngen'i öldürtmeye teşebbüsten 10 yıl 10 ay ceza aldı.

Eski eşi Uğur Kılıç'ı öldürtmekten 19 yıl ceza aldı. (Tahrik indirimi aldı)

Suç örgütü liderliği ve Karagümrük Spor Lokali'ni kurşunlatmaktan 18 yıl ceza aldı.