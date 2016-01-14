Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen binden fazla akademisyenle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üniversitelerimizde hainlere destek veren zihniyete çocuklarımızı emanet edemeyiz. Hainlere destek veren ve büyük çoğunluğu araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak sıfat taşıyanların üniversiteye nasıl girdiklerinin araştırılması lazım" dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen 10. Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Sultanahmet'teki saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye artık bir terör alanı haline çevrilmek istenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması noktasında hükümete çok büyük sorumluluk düşmektedir. Çok kısa süre içerisinde faillerinin yakalanmış olması hükümetin de bu konudaki hassasiyetine işareti olmuştur. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar ülkemizde hiçbir şart altında olmaz. O bakımdan Suruç'ta başlayan Ankara'da devam eden ve Sultanahmet'te de sürdürülmek istenen terör saldırılarını ve bomba cinayetleri sürecini kesin olarak durdurmak lazım. O bakımdan Türk hükümeti bu konuda üzerine düşeni yapmak durumundadır onu da bekliyoruz kendilerinden."

"Üniversitelerimizde hainlere destek veren zihniyete çocuklarımızı emanet edemeyiz"

Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen binden fazla akademisyen Güneydoğu'da düzenlenen operasyonlar ve yaşanan hak ihlalleriyle ilgili bir kampanya düzenlemesiyle ilgili de konuşan Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyasi partiler bu anlayıştan vazgeçmeli aydınlar bu ülkenin evlatları ise ülkeyi yıkmaya yönelik bu felakete karşı aydınlatıcı ve sahip çıkıcı bir üslup olması lazımdır. Üniversitelerimizde hainlere destek veren zihniyete çocuklarımızı emanet edemeyiz. Onun için YÖK üzerine düşeni yapması ve ayrıca da üniversite rektörlerinin de bu konuda hassas olmaları lazım. Benim burada özellikle uyarmak istediğim konu hainlere destek veren ve büyük çoğunluğu araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak sıfat taşıyanların üniversiteye nasıl girdiklerinin araştırılması lazım."