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Bahçeli Uludere olayında PKK'dan şüpheleniyor

Bahçeli: PKK’nın yeni militan kadro devşirmek ve genç yaştakileri kullanmak için böylesi bir organizasyonun içinde olup olmadığı şüphesine de netlik kazandırıl-mal&

01 Ocak 2012 02:00


T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada Uludere’de 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak:  PKK’nın yeni militan  kadro devşirmek ve genç yaştakileri kullanmak için böylesi bir organizasyonun  içinde olup olmadığı şüphesine de netlik kazandırıl-malıdır.

Bahçeli, "kaçakçılık yaptığı iddia edilen kişilerin, nelerin geçişini ve taşıyıcılığını yaptıkları ve ele geçirilen kaçak malların halen nerede ve kimlerin elinde tutulduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.
 
Kaçakçılığa konu olan madde ya da malların hangi çevrelerin nam ve hesabına taşındığı, bu işin içinde peşmergenin veya PKK terör örgütüyle birlikte uzantılarının da parmağının olup olmadığı mutlaka izah edilmelidir. Ölenlerin çoğunlukla 18-20 yaş aralığında olduğu ve aynı aileye mensup 29 kişinin bulunduğu düşünüldüğünde,  PKK’nın yeni militan  kadro devşirmek ve genç yaştakileri kullanmak için böylesi bir organizasyonun  içinde olup olmadığı şüphesine de netlik kazandırıl-malıdır.”  dedi.  



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