Bahçeli: Uğursuzun 15 günü kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara mitinginde konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hediye ettiği zırhlı makam aracı için, "Zırh günaha engel olacak mıdır?" diye sordu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devlet kurumlarındaki araçlara harcanan paranın Türkiye'nin milli gelirinde ve bütçesinde çerez parası bile olmadığını söylemesine gönderme yapan Bahçeli, "Bu bakan milleti için çerez parası, Erdoğan için fındık fıstık, Davutoğlu için çerez parası olabilir ama madem çerez parası ise milletimizinde bu çerez parasından biraz alması neden yoktur?" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Yalan, talan, ihanet ve hırsızlıkla anılacak olan AK Parti'nin kara dönemi 15 gün sonra sona erecektir. Tarihi hesaplaşma günü yaklaşıyor. Hırsızın, uğursuzun, işbirlikçinin 15 günü kaldı" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Seçimlerin barış içerisinde geçmesini temenni ediyor, siyasi partilere ve milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum.

Ankara'nın yıllarını ve ümitlerini çalanlara dur demek için geliyoruz. Varsın birileri PKK ile yanyana dursun biz milletle yürüyelim biz sizinle yürüyelim varsın birileri yalanla iç içe gezsin biz dost doğru yoldan ayrılmayalım.

Onlar yerinde saysın bize onurluca yürümek yakışır. Ankara dün yürüdü Cumhuriyet kuruldu. Ankara dün yürüdü İstiklalimiz kurtuldu. Soruyorum sizlere yine yürüyecek misiniz?

Çaldılar, soydular, götürdüler ne var ya bunda dediler? AK Parti ile geçen yılların faturası maliyeti çok ağırdır. Türkiye iyi yönetilmemektedir. Hukuktan kaçan bir hükümet iş başındadır. Bitmeyen yoksulluk, sonu gelmeyen işsizlik ülkemizin etrafını kabus gibi sarmıştır.

Tarihimiz, Milletimiz, inançlarımız ve bayrağımız alçakça tartışmaya açılmıştır. Türk'üm diyemeyenler Andımız'ı kaldırmıştır. Cumhuriyet'in ve Başkent Ankara'nın birikimlerinden rahatsız olanlar milli bayramları gölgelemişlerdir.

Hükümet yıpranmış, yorgun ve acizdir. AK Parti hükümeti ülkenin sorunlarını çözme iradesini kaybetmiştir. Silahlı ve silahsız bölücülere müzakere fırsatı verilmiştir. Bakınız, Erdoğan ve Davutoğlu meydanlarda konuşurken ezanlarımız gecikmeli okunmaktadır.

Din tacirleri bir yanda tekbir getirmekte diğer yanda hırsızlık yapmaktadır. AK Parti soygun yapmakta başörtüsünün altına saklanmaktadır.

Bunlar sadece kendilerini düşünüyor. Bunlar yalnızca evlatlarına alacakları gemileri, yatları, katları hedefliyor. Biz her kesime ümit verdikçe vaatlerimizi sıraladıkça AK Parti sancılanmaktadır.

Vatandaşa ters ve tepeden bakan şahıs kamu araçlarının satın alınması, bakımı ve onarılması için gereken para çerez parasıdır diyen Maliye Bakanı bununda çerez parası olduğunu abartılmaması gerektiğini küstahça belirtiyor. 3 milyar 300 milyon liraya eski parayla 3 trilyona çerez parası diyen bir şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu inşaa etmektedir.

Kişi başına düşen borç miktarı 5 bin liraya yaklaşmıştır. AK Parti'nin yönettiği Türkiye'de bebeklerimiz bile borçludur. İşçi, Memur, doktor, eczaacı ve esnaf tedirgindir hak arama mücadelesindedir.

'Erdoğan acele etsin'

Devletin imkanlarını doya doya kullansınlar, devletin uçaklarına bol bol binsinler, Erdoğan acele etsin 15 gün daha başkanlık hayali kursun.

Davutoğlu ile birlikte haram tünellerinden hazineyi kaçırsın. Yiyiniz, içiniz, yağmalayınız son fırsatları değerlendiriniz biliniz ki 7 Haziran AK Parti'den kurtulacağız. 7 Haziran AK Parti zihniyetinin bitiş noktası olacaktır.

Allah'tan korkan kuldan utanan iktidar sözü verdiniz kulun elinden yetimin kolundan lokmasını aldınız. Şimdi kararı millet versin cevabı Ankaralı versin.

Kahraman ecdadımız soykırım suçlamasıyla katil olarak dalgalanacaktır. Başkanlık adı altında PKK'nın adledilmesine İmralı canisinin özgür kalmasına Kürdistan'ın kurulmasına onay verecek misiniz?

Ankara'nın bu iradesi 7 Haziran'da AK Parti'yi deprem gibi sallayacaktır.

Ekonomi büyüyecek, insanımız refah ve zenginliğe ulaşacaktır. Türkiye, Milliyetçi Hareket'in varlığıyla rahata kavuşacaktır.

Emeklilerimize Mart ayında 1400 Ekim ayında 1400 olmak üzere emekli desteği vereceğiz. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizliği gidereceğiz.

Emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çözeceğiz. Çiftçilerimizin belini büken mazotu 1.75 kuruşa indireceğiz. Asgari ücreti net 1.400 liraya çıkaracağız.

İmamsız ve müezzinsiz cami bırakmayacağız. Köy ve mahalle muhtar maaşlarının en az asgari ücret kadar yükselmesi için gereğini yapacağız.

Esnaf, Bağkur emekliliermiizn aylıklarını düzenleyeceğiz. İşsiz kardeşlerimiz üzülmeyin, üreten ekonomi programımızla her yıl işsiz kardeşlerimize iş bulacağız.

Muhtaç durumda olan ailelerimizin en az bir ferdine iş vereceğiz iş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar yanı 700 lira kadar yardım yapacağız.

Şehit ve gazi çocuklarımızın her kademedeki eğitimini devlet üstlenecek. 65 yaşını doldurmuş kardeşlerim rahat olun size ödenen aylığı 300 liraya çıkaracağız.

Evi olmayan muhtaç ailelerimize sosyal konut sağlayacağız ya da 250 lira kira yardımı yapacağız.

İlköğretime ortaöğretime devam eden çocuklarımızın annelerine en az 50 lira vereceğiz hayırlı olmasını diliyorum.

Atanamayan 330 bin öğretmenimizin KPSS puanı yanmadan atamalarını yapacağız. Yuva kuracak gençlerimize 10 bin lira değerinde 2 yıl vadeli kredi imkanı sağlayacağız. Ve şüphesiz bölücülüğün ve terörün kökünü kazıyacağız."