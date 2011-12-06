Bahçeli: Tutuklukar vicdanları kanatıyor



T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül tarafından veto edilen Şike Yasası ile ilgili olarak konuştu. Veto ile iddianamenin aynı zamanda çıkmasının manidar olduğunu belirten Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı daha önce kimler için özel yasa çıkarıldığını unutmuş gözüküyor. Vetoyu hayretle karşılıyorum'' diye konuştu. Bahçeli, kanun değişikliğinin aynı haliyle tekrar Meclis gündemine gelmesi halinde de imzalarının arkasında olacaklarını söyledi.



Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:







Kadına şiddet



Bugün toplumsal yapı tam bir cinnet halini yaşamaktadır. İnsanlık dışı niyetlerin başında da kadınlarımız vardır.



Bu kadar kan, gözyaşı hiçbir zaman bu kadar fazlaşmamıştı. Vahşeti katledilen kadınlarımız olduğu sürece hiçbirimize rahat yüzü yoktur, hiçbir zamanda olmayacaktır. Kadınlarımıza zarar veren her türlü olayla mücadele etmek boynumuzun borcudur. Manevi sorumluluğumuzdur,



Türk kadınının zor bir süreçten geçtiği aşikardır. Duygu yüklü, engin ruhlu, dili dualı Anadolu kadınının engellerden kurtularak hak ettiği seviyeye gelmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız.Kadınlarımızın toplumun her kesiminde daha fazla yetki almasını istiyoruz.







Şike iddiaları



Biz bu konuyu çok yakında takip ettik. Milletimizi meşgul eden şike suçlamaları iyice içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Türk sporunun bu kadar ağır bir travmanın içine girmesi çok üzücüdür.



Milyonlarca insanın gönül verdiği asırlık kulüpler suçlamalara maruz kalmıştır. Kulüplerimizin saygınlıklarının zedelenmesini hiç doğru ve insaflı görmüyoruz.



Kulüplerin incitilmesini istemiyoruz. Mahkeme aşaması gerçekleşmeden, birçok kişinin suçlu gösterilmesi acımasızlıktır. Adli ve idari soruşturma safhası gizli yürütülmeliydi, başka maksatlar olduğu izlenimi doğdu.





Tutukluluklar vicdanları kanatmaktadır. Maden Türk sporu kangren olmuştur, peki sormak lazımdır ki bunun sorumlusu sadece tutukladığınız kişiler mi.





"Yakınlık manidardır"



Şike yasası Meclis’te ittifak halinde kabul edildi. Sayın Gül Meclis’e iade etti. Veto kararıyla iddianame arasındaki yakınlık bize göre manidardır.



Sayın Cumhurbaşkanı bilmelidir ki adalet duygusunu bozacak hiçbir bir ilişki ağının içinde olmamıştır. Partimizin bu kanun değişikliğine destek verirken, kişiye özel yasalara onay vermemiştik. Meclis iradesini sulandırılmasına tahammülümüz yoktur. Partimiz şike ve teşvik konusunda son derece hassastır.



Biz meselenin tümüyle çözülmesini istediğimiz için yasaya onay verdik. Kanun değişikliği tekrar meclis gündemine aynı haliyle gelirse, biz sözümüzün ve kararlılığımızın arkasında olacağız.





“Türk futbolu soluk almalıdır”



Dileriz ki sayın cumhurbaşkanı her meselede gözü kapalı onay makamı gibi davranmasın ve objektif olarak incelesin. Türk futbolu artık soluk almalıdır. Hiç kimse güzide kulüplerinin şerefiyle ve haysiyetiyle oynamamalıdır.





Siyasi izyaretler





Batı medyasından, sivil toplum kuruluşlarından övgüler peşi sıra gelmektedir. AKP’nin sırtı sürekli sıvazlanmaktadır. AKP şımartılarak Suriye’ye kilitlenmiştir.





Suriye



Suriye’de demokrasi olmayışını eleştirenlerin, saldırılar için geri sayıma başlayanların utanmaları varsa önce kendi sicillerini gözden geçirsin. Suriye’deki saldırıları yerden yere vuran AKP, Suudi Arabistan’ın katlettiği insan sayısını bir türlü hatırlamamış gündeme getirmemiştir.

Türklük Bob’un son durağıdır, bu şeytani proje amacına ulaşamayacaktır.





Dersim



Dersim’in gündeme gelmesi boşuna değildir.Türk milletinin iç bunalımına düşmesi bölünmesi için yapılan oyunlardır bunlar.



ABD başkan yardımcı peşmerge reisiyle bir araya gelmiştir.Terör elçisiyle görüşmeler yapan başkan yardımcısı gelmeden önce bu şekilde gündemi hazırlamış ve ülkemizde karşılanmıştır.









