Bahçeli: Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı gözden geçirilmeli

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afganistan'ın karanlık ortamında güvenlik görevlilerimizin kaybı, artan şiddet ve tahrik yüklü gelişmeler buradaki askeri varlığımızın tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır" dedi.

Kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı dileyen Bahçeli, kazanın oluş şekli, nedenleri ve helikoptere herhangi bir saldırı olup olmadığı konularının acilen netleştirilmesi ve konuyla ilgili incelemelerin çok yönlü derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, Afganistan'daki olayların ve gelişmelerin ortaya çıkardığı maliyetin her geçen gün arttığını belirterek, istikrarsızlık içinde bulunan Afganistan'da henüz kalıcı bir toplumsal mutabakata ulaşılamamasının kaygı verici olduğunu anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış misyonuyla hareket etmesi ve dünyanın değişik yerlerinde güvenliği ve düzeni sağlama konusunda uluslararası görev üstlenmesinin takdire şayan bir durum olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milletinin şefkati, hoşgörüsü ve yardımseverlik duygusu bu şekilde temsil edilmekte ve tanıtılmaktadır. Ancak Afganistan'ın karanlık ortamında güvenlik görevlilerimizin kaybı, artan şiddet ve tahrik yüklü gelişmeler buradaki askeri varlığımızın tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Zira bir güvenlik görevlimizin hayatı bile hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar değerli ve vazgeçilmezdir.

Afganistan'daki kanlı hadiseler, terör gruplarının etkinliği, yüce dinimize yönelen hakaretamiz davranışlar, sivil ve masum insanların cinayete kurban gitmesi, insanlık vicdanının kabul edemeyeceği sefillikler olarak hafızalardan silinmeyecektir. Bu itibarla, yabancı memleketlerde bulunan güvenlik kuvvetlerimizin hak ve hukukunun korunması, hayatlarının riske atılmaması için AKP hükümeti, her platformda inisiyatif almalı ve gereğini sorumluluk duygusu içinde yapmalıdır."