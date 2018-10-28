Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, \"Türkiye\'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan, hem de Cumhuriyet\'in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır\" ifadelerine yer verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

\"95\'inci yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir mükâfatıdır. Türk milleti varlığına kast etmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkıp geçmiş, egemenlik haklarına, irade ve istikbal gücüne cephe alıp saldıran emperyalist çemberi yarıp dağıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir. Aynı zamanda Milli Mücadele\'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır. İnancımız budur. Türkiye\'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan, hem de Cumhuriyet’in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır. Türk milleti tam 95 yıl önce, tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet’in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Cumhuriyet, zillete set; fazilete avdet, milletin kendi kaderine yön vermesine açık davettir.

\'TÜRKİYE CUMHURİYETİ, SONSUZU KADAR YAŞAMAYI HAK ETMİŞTİR\"

Bahçeli, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi: \"Unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti; muhteşem fedakarlıklarla, savaş meydanlarında sergilenen kahramanlıklarla, hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz adanmış ve anıtlaşmış yüreklerle vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Cumhuriyet’in ilanı; kavrayıcı bir akla, kuşatıcı bir çalışmaya, yıllar içinde olgunlaşan derin bir stratejiye, bunların da üstünde inanmış bir kalbe, istikbale duyulan özlemle birlikte istiklal aşkına sonuna kadar bağlıdır. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye ve müreffeh bir seviyeye erişme hedefini de açıklıkla belli ve teyit etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden; sıcağa, soğuğa aldırmadan gereğini seve seve yapan aziz ve kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini birden tazimle yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum.\"

ANKARA, (DHA)