Bahçeli: Türkiye 68 yıllarına benzer olayların içine çekilmeye çalışılıyor

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve üniversitelerdeki öğrenci olaylarını değerlendirdi.





Bahçeli, ''İstanbul'da bir eylem ortaya konuluyor, bu eylem TBMM'nin önünde sürdürülüyor. Arkasında da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir Anayasa tartışmasına konu edilen bir toplantıda devam ettiriliyor. Burada da öğrenciler konuşmalarda bulunacak olan değerli siyasileri dinlemeden daha başlangıçta bir tepki ortaya koyduklarına göre, anlaşılıyor ki bir kesim gençlik yine 68 yıllarına benzer olayların içerisine doğru çekilmeye - yani öğrenciler 'o masum taleplerini yerine getiriyorlar' yaklaşımının dışına taşarak- Türkiye'yi belli amaçlara yönelik anarşi ortamına sürüklüyorlar ise bu tecrübeye Türkiye sahiptir" dedi.



Üniversitelerde son günlerde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, Türkiye'nin sosyal şiddet anarşi ve terör olayları ile uzun yıllardır karşı karşıya kaldığını ifade etti.



Öğrencilerin veya yüksek öğrenim gençlerinin örgütlenmelerini, siyasi, sosyal ve ekonomik olaylara bakışlarını veya kendi sorunlarının çözümü konusundaki ifadelerini yasalar içerisinde eylem yaparak anlatmaları halinde bunu makul karşılamakta yarar olacağını söyleyen Bahçeli, öğrencilerin siyasetten uzak kalamayacağını, sosyal olaylara karşı yorumlarını dışlamanın da bir anlamı olmayacağını kaydetti.



Ancak bunun geçmiş birikim ve tecrübeler ışığı altında yasal zeminde yapılmasının önemine işaret eden Bahçeli, bunun, gençliğin sosyal gelişimine de yüksek katkı sağlayacağını ifade etti.



Bahçeli, bu ülkenin acı tecrübelerle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, ''Öğrencilerin şiddete yönelmeleri, bu şiddeti bastırmak için polisin ikinci bir şiddet unsuru olarak kullanılması, geçmişte öğrenci-polis çatışmaları ile çok daha büyük gerilimlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir'' dedi.



Bu nedenle başta siyasi iktidar olmak üzere, üniversitelerin, vali ve emniyet yetkililerinin olaylara geçmişteki birikimler ışığında yaklaşmaları ve önceden bilgi alarak gerekli tedbirleri

geliştirmeleri gerektiğini kaydeden Bahçeli, ''Emniyet güçlerinin de mümkün olduğu kadar daha az şiddetle karşılık vererek, olayları yatıştırmalarına yönelik bir anlayışa hakim olmalarında büyük yarar vardır'' diye konuştu.



"Dinlemeden tepki ortaya koyduklarına göre..."



Onun için öğrenci kardeşlerim başta olmak üzere aileleri onlara yardımcı olmalı, üniversite hoşgörüyle yaklaşmalı, siyasi iktidar da talepleri dışlamak yerine görüşmeyi tercih etmelidir. Rektörlerle yapılmış olan bir toplantıda eğer bir avuç genç kesim herhangi bir sorunlarını ifade etmek için oraya gelmiş iseler veya bu amacın dışında yönlendirilerek gönderilmiş olsalar dahi Sayın Başbakan'ın geçmişteki tecrübeler ışığında bunlardan birkaç temsilciyi alarak görüşme eğilimi zannediyorum birçok şeyin önünü kesebilir ama çok daha sert ifadeler, o ifadeler ışığında onun emniyet güçlerine yansıması, o yansımanın öğrenci üzerine şiddete yönelik olarak yansıması bugün gene Türkiye'yi 68'li yıllara taşıyan korku ve endişeye sürüklemektedir.''



Konuşmasında ülkücü gençlere de seslenen Devlet Bahçeli, ülkücü gençliğin, geçmişten bugüne yaşanan olayları çok iyi takip ettiğini, provokasyonlara imkan tanımamak için eylemlere katılmayacağını, ancak demokratik haklarını kullanarak her türlü görüşlerini yürüyüşlerle konferanslarla ve mitinglerle ifade edebileceklerine inandığını söyledi.



Bahçeli, ''Bunun bir karşıt öğrenciler çatışması şekline dönüşerek takdimi, zannediyorum ki Türkiye de çok şeyleri farklı mecralara sürükleyebilir. Buna da dikkatli olmak lazım'' dedi.

















