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Bahçeli, Türkeş anmasına 1 saat geç kaldı

Devlet Bahçeli, törene bir saat gecikmeyle katıldı.

04 Nisan 2011 03:00

T24- MHP'nin eski lideri Alparslan Türkeş, 7 bin partilinin katılımıyla mezarı başında anıldı. Devlet Bahçeli, törene bir saat gecikmeyle katıldı.
 
Eski MHP lideri Alparslan Türkeş, ölümünün 14. yılında Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Alparslan Türkeş'in anıtmezarındaki anma törenine yaklaşık 7 bin partili ve sevenleri katıldı.

Törene bir saatlik gecikme ile gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in yolunda ilerlediklerini söyledi.

Bahçeli "Türkeş'e olan manevi sorumluluğumuz gereği sabır ve metanetle üzerimize çullanan fitne ve fesada gereken cevabı demokratik yollarla vereceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı, Alparslan Türkeş'in yaşarken göremediği iktidarı ölümünün 14. yılında görmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

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