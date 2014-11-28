Bahçeli Tunceli'ye gidiyor, kentte protestolar sürüyor

Tunceli'de BDP'liler PKK'nın 36'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Seyit Rıza Meydanı'na meşaleli yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştireceği Tunceli ziyareti de protesto edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul’un da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüşte, DBP Tunceli İl Başkanı Ergin Doğru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarın kente yapacağı ziyarete ilişkin konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haere göre, Doğru, "Ne Bahçeli’ye ne de faşist bir zihniyete Dersim’de yer yok. Buradan devlet ve emniyet yetkililerini uyarıyoruz. Bir provokasyon olarak nitelendirdiğimiz Bahçeli ve adamlarının burada bu halkı tahrik ve provoke etmesine karşılık duyarlılık göstereceksiniz" dedi.

Engin Doğru, yarın esnafın kepenk kapatması ve halkın Atatürk Mahallesi’ndeki yürüyüşe katılmasını istedi.