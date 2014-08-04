Bahçeli: TRT'den hesap sormazsam namerdim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin TRT'nin yanlı davranışlarıyla büyük bir adaletsizlik içinde gerçekleştiğini savunarak, "Bu devir böyle gitmez. Devir değişir gün değişir. Bir gün gelir, şimdiki TRT'nin başı olmak üzere haberler müdüründen tutun programcısına kadar hesap sormazsam namerdim" dedi.

Cnntürk'te yer alan habere göre öğle saatlerinde kente gelen MHP Liderini, Burdur girişinde partililer karşıladı. Burdur'da 30 Mart seçimlerinde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Tefenni ve Ağlasun ilçelerini ziyareti planlanan Bahçeli, programında olmamasına rağmen Tefenni yolunda partisinin Karamanlı ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Burada çay molası veren Bahçeli, 4 aylık Gülsu Günday bebeği kucağına alarak sevdi. Tefeenni'de MHP'li Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ü makamında ziyaret eden Devlet Bahçeli'ye burada kendisine hediye edilen dipçiğinde üç hilal ve bozkurt işlemesi olan Burdur imalatı bir av tüfeğini kabul etti.

TRT'yi eleştirdi

Yasanın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl olacağını ayrıntılarıyla belirleyemediğini gibi seçim takvimi ve adayların görevi bırakıp bırakmama konusunda yasada netlik olmadığını savunan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevini bırakmadan, Türkiye'nin imkanlarını, devletin bütün imkanlarını kendi adaylığına kullanarak, her türlü toplu açılış, temel atma bahaneleriyle, TOKİ'nin imkanlarıyla vilayetlerin desteğiyle, göstermelik taşıma mitinglerle ve yandaş televizyonların sabahtan akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan dizisini gösterircesine propagandanın yapıldığı bir ortamda üç adaydan bir tanesi bu imkanlara yarışta bulunurken, diğerleri ise vatandaşların kıt desteği, imkansızları ve özellikle de bir kamu kuruluşu olan TRT'nin yanlı davranışlarıyla büyük bir adaletsizlik içinde gerçekleştirilmektedir.

Bir gün gelecek başta bu yanlışlıkları yapanlar olmak üzere, yanında TRT'nin bugünkü yöneticileri olmak üzere bu adaletsizliği, kısıtlamanın, bu yanlışın ısrarlı bir şekilde sürdürülmesiyle, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyetini tartışılır hale getirenler, inşallah, hukuk önünde kendilerini tartışılacağına şahit olacaklar. Bu devir böyle gitmez. Devir değişir gün değişir. Bir gün gelir, şimdiki TRT'nin başı olmak üzere haberler müdüründen tutun programcısına kadar hesap sormazsam namerdim. Ne demek 500 saat Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorsun, 7 saati Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'na, 3 saati de üçüncü adaya veriyorsun. Bu nasıl bir adalettir, bu nasıl bir yüzle seçim yapılması demektir. Bu milleti, bu imkanlarla nasıl aldatmaya cesaret etmektesiniz."