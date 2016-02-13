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Bahçeli: Suudi Arabistan'la yan yana geliniyorsa bu feci olaylara kapı aralayabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suudilerle birlikte Suriye'ye kara operasyonu düzenleyebileceğini söylemişti

13 Şubat 2016 18:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dile getirdiği “Türkiye ve Suudi Arabistan’la Suriye’de kara operasyonuna girebiliriz” sözlerini değerlendirerek, “Suudi Arabistan’la yan yana geliniyorsa netice çok kötü, tahminlerin ötesinde feci olaylara kapı aralayabilecektir” dedi.

DHA’nın haberine göre; Çavuşoğlu’nun bu açıklamasıyla “AKP'nin nasıl bir anlayışta olduğunu deşifre ettiğini” savunan Bahçeli’nin, Suudi Arabistan'la birlikte yapılması gündemde olan kara operasyonuna ilişkin olarak şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanı 'kara operasyonu lazım' sözleriyle AKP'nin nasıl bir anlayışta olduğunu deşifre etmiştir. Elbette hükümet ülke güvenliğini korumak, sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan vahim tehlikelere karşı etkili ve caydırıcı önlemler almak mecburiyetindedir. Ancak küresel projeleri temin ve takviye için herhangi bir askeri operasyon planlıyor ve bu maksatla Suudi Arabistan’la yan yana geliniyorsa netice çok kötü, tahminlerin ötesinde feci olaylara kapı aralayabilecektir. Türkiye yabancı başkentlerde kurgulanan şiddet ve vahşet senaryolarına taşeronluk yapamayacak, aksi halde akıbet korkunç olabilecektir."

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