Bahçeli suikast iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

T24 - MHP Lideri Bahçeli, kendisine yönelik suikast iddialarına ilişkin ilk kez konuştu, iddiayı ciddiye almadıklarını söyledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine suikast planladığı öne sürülen Türk İntikam Birliği Teşkilatı Direniş Hareketi adlı örgüte yönelik operasyonu değerlendirdi.



Bahçeli şöyle konuştu:



-Bir yıldan beri araştırılıyor. Ama biz böyle bir konuyu hiç hissetmedik. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığını da hissetmedik. Geçmişte bir Türk İntikam Tugayı vardı. Şimdi harflerle oyanmışlar.



-Yeni ortaya çıkmış bir örgüt. Ciddiye alınacak bir tarafı olacağını düşünmüyorum. Bizi üzen nokta böyle bir suikastın amacının Türkiye'deki kardeş kavgasını başlatmak ve onların kullandığı ifadeyle bir Türk-Kürt kavgasını başlatmak için MHP'nin, terörist faaliyet içerisinden kurulmuş bir yapıyla özdeşleştirilmesidir. Bu milliyetçi camiayı oldukça üzer.



-Çünkü MHP kardeş kavgasının ne başlatıcısı, ne sürdürücüsü ne de böyle bir olayı düşünür. MHP için hedef milletin birliği ve bin yıllık kardeşliğin devamıdır.



-1 hafta 10 gün sürmez, gözaltına alınan ve tutuklananların hepsi serbest bırakılır, Türkiye'yi meşgul eden bu konu da kapanmış olur. MHP'nin üzerinde duracağı bir konu değil.

AKP'de kaos uyarısı



-Türkiye'nin istikrar içinde olması lazım. Başbakan'ın rahatsızlandığı bir ortamda şike ve prim konusunun aniden gündeme getirilmesi, sayın Cumhurbaşkanı'nın vetosuyla başlayan, parti yönetimi ve bakanların açıklamaları ile devam eden tartışmanın Türkiye'ye faydası yoktur.



-Şu aşamada AKP'de çatlama, parçalanmanın ülkemize faydası olmaz.. Suriye ile yakın savaş tehdidinin tartışıldığı süreçte siyasi iktidar üzerinde kaos yaratmak fayda getirmez.

Hesap sormak gerekir



-Şike yapanlardan hesap sormak gerekir. 100 yıllık spor kulüplerinden değil. 100 yıllık çınarlardan hesap sormak, tıpkı parti kapatmak gibi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi



-Cumhurbaşkanlığını 5 ile 7 arasında mahkûm etmek doğru değildir. O zaman tüm vekilleri de tartışmaya açmak lazım. Çünkü aynı düzenlemede seçimler de 5 yıldan 4 yıla alındı. Şimdi milletvekilleri biz de 1 yıl kaybettik diye ses çıkarmıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl diye ses çıkarmaması lazımdır.

Tutuklu vekiller



-Sayın Adalet Bakanı bu konuyu kilitlemeye heves etmesin. Gün gelir devir değişir. Bizim Silivri'deki arkadaşımız sabırlıdır. Bu kısıtlamayı da aşacağına ve her milletvekili gibi aramıza geleceğini ümit ediyorum.