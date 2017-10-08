Bahçeli: Söz ağızdan çıkmıştır; 5 bin ülkücü hazır demişsek karar verilmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" sözünü hatırlatarak, " Söz ağızdan çıkmıştır. Boş konuşmuyoruz. 5 bin ülkücü hazır demişsek karar verilmiştir" dedi.

"TSK ne güne duruyormuş? Neredeymiş hazır bekleyen ülkücüler?' Gelsinler ve bu salondaki korkusuz yüzleri görsünler." diyen Bahçeli, "Gelsinler de Kerkük sevdası ile yanıp tutuşan yüreklere şahit olsunlar" diye konuştu.

Ankara'da 'Kerkük Sevdalıları Buluşuyor' etkinliğinde konuşan Bahçeli'nin açıklamalası şöyle:

"Türkiye'nin hükümranlık gücünü kaybedeci, stratejik çözülme ve siyasal dağılma sorunudur. Türk milletini kaynaklarını kullanmaktan uzaklaştıracak, bağımsızlık ve kalkınma sorunudur. Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye için hayati niteliktedir. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. İki ülke bizim sınır komşumuzdur. Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Fitneyi odağında kurutmak Türk devletinin en tabii hakkı, ertelenemez görevidir.





Onların rahatsızlığı bizim için memnuniyettir

Türkmenlerden vazgeçmeyiz. Kerkük'ün Türklüğünü, Türkmeneli'nin Türk kimliğini sadece biz söylemiyoruz. Coğrafya adeta kükrüyor, adeta dile geliyor. Türkmeneli Türk'ün öz yurdudur. Bunun tam tersini iddia edenler eğer zeka özürlüsü, akıl fukarası değilse biliniz ki peşmergenin ağında kıvranan, küresel zalimlerin gölgesine sığınan Türk düşmanlarıdır. Biz Kerkük dedikçe birileri rahatsız olmaktadır. Onların rahatsızlığı bizim için memnuniyettir.





Söz ağızdan çıkmıştır

"Kerkük ne ise İstanbul odur" diyoruz anlamıyorlar. "Musul, Ankara'dır" diyoruz kalın kafaları almıyor. En az 5 bin ülkücü hazır bekliyor diyoruz. TSK ne güne duruyormuş? Neredeymiş hazır bekleyen ülkücüler? Gelsinler ve bu salondaki korkusuz yüzleri görsünler. Gelsinler de Kerkük sevdası ile yanıp tutuşan yüreklere şahit olsunlar. Köksüz aydınlardan, kimliksiz kalem sahiplerinden alacak bir şeyimiz de yoktur. Herkes bildiğini kendine saklasın. Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın. 5 bin ülkücü hazır demişsek karar verilmiş, söz ağızdan çıkmıştır. Boş konuşmuyoruz. Barzani'nin gönüllü ajanlarına tavsiyem kendi çamurlarında oynasınlar.