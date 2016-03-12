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Bahçeli: Sosyal Medya üzerinden MHP'ye hakaret edenlerin çetelesini tutuyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından açıklamalarda bulundu

12 Mart 2016 12:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden MHP'ye yönelik eleştirilerin çetelesini tuttuğunu ifade ederek "İnsanın yüzüne söylen(e)meyecek ne varsa herhangi bir Twitter veya Facebook hesabından dillendirmek ve itibar suikastı yapmak ahlaksızlıktır. Özellikle bilinmesini isterim ki, sosyal medyada Türk milliyetçilerini ve MHP’yi karalamaya çalışanların tek tek çetelesini tutuyorum" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları kaydetti:

“Dedikodu bir toplumu içten içe çürütür. Asılsız haberler akılları karıştırmakla kalmaz, iradeyi de karartır. Şu anda böyle bir ortamdayız. Akıllı telefonu veya bilgisayarı bilgiye ulaşmak için kullanmak yerine fitne ve tezvirat yaymak için vasıta görenler kötülüğün hizmetkârıdır. Sosyal medyanın dehlizlerine saklanıp iftira atmak, küfür savurmak, bozgunculuğa soyunmak en hafif tabirle insan onurunu yok saymaktır. İnsanın yüzüne söylen(e)meyecek ne varsa herhangi bir Twitter veya Facebook hesabından dillendirmek ve itibar suikastı yapmak ahlaksızlıktır. Özellikle bilinmesini isterim ki, sosyal medyada Türk milliyetçilerini ve MHP’yi karalamaya çalışanların tek tek çetelesini tutuyorum. Bu hakaret ve hüsran lobisinin yazdıkları, paylaştıkları gün gelip silinse de hafıza kaydımdan asla çıkmayacak, unutulmayacaktır. 

 



Hakikaten de sosyal medyada seviye yerlerde sürünmektedir. Sözüm elbette insan haysiyetine dikkat ve ihtimam gösterenlere değildir. Eğer ki sosyal medyadaki seviye kaybı artarak devam ederse, bu olumsuzluk üstesinden gelinemeyecek düşmanlıklara ortam açacaktır. Bu şartlar altında sosyal medyanın temiz ve ahlaki ölçülere uygun kullanımı hususunda yasal bir düzenleme şart olmuştur. İçindeki kini silah gibi kullanan köksüzlere karşı, MHP’yi ve Türk milliyetçiliğini korkusuzca savunan kardeşlerimle iftihar ediyorum. Nifaka karşı dik duruşun sembolü haline gelen; ne Trol, ne de Troliçe olarak isimlendirilebilecek soylu yüreklere teşekkür ediyorum. Her biri samimiyet ve sadakat burcu olan, hiçbir karşılık beklemeden inançlarının davacısı olan kardeşlerimle gurur duyuyorum. Ve hepinizi biliyor, mücadelenizi de yakından izliyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.”

 

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