Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Biz de kendi mekanizmalarımızı ve istişare kanallarımızı çalıştırarak en uygun, en doğru, en akla yatkın adayı tespitle uğraşıyoruz. Bu çerçevede sona yaklaştık'' dedi. Bahçeli, seçmen profilinin esas alınıp Köşk için ortak adayın çıkarılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna değinen Bahçeli, "Biz de kendi mekanizmalarımızı ve istişare kanallarımızı çalıştırarak en uygun en doğru en akla yatkın adayı tespitle uğraşıyoruz. Bu çerçevede sona yaklaştık. MHP'nin gündeminde kendi adayını çıkarmak ve büyük Türk milletine önermek vardır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

''Son günlerde ciğerimizi dağlayarak yaygınlaşan çocuk ve kadın katliamlarına karşı hükümeti derhal kalıcı ve tesiri yüksek tedbirler almaya çağırıyorum. Konuyla ilgili Meclis zemininde üzerimize düşen ne varsa yapacağız.

İçimizde ve dışımızda kontrol dışı unsurların etkinliği bir hayli fazlalaşmıştır. Türkiye kendi içindeki sorunlarını çözmeden yeni krizlerle büyük badirelerin içine yuvarlanacaktır.

PKK terör örgütü cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasında tetiğe basmak için son gözden geçirmeleri yapmaktadır.

Başbakan sorundur, sorumsuzdur. Bir tek terör kelimesinin geçmediği, PKK'nın ise hiç hatırlanmadığı MGK açıklamalarına kim güvenecektir? Kararlara bakacak olursak ufak tefek sorunlar dışında paralel hayalet haricinde hiçbir sorun yoktur.

Temiz yönetim, temiz siyaset, temiz toplum hepimizin ortak özlem ve arzusudur. Parti olarak da her zeminde tertemiz iradeyi temsil etmek amaçlarımızdandır. Yolsuzluk ve rüşvet bir ülkeyi, yönetimi toplumu, içten içe çürüten en ciddi hastalıktır. Rüşvet devletin itibarını üst düzeyde zedeler. Rüşvet alan ve veren milli iradeye karşı taarruza geçmiştir.

Türkiye 141 gündür rüşveti konuşmaktadır. AKP hükümeti rüşvetçilerin imamı haline gelmiştir. 17-25 Aralık hadisesi Başbakan'ın maskesini düşürmüş keyfini kaçırmış moralini bozmuştur.

Başbakan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını karalamak için çırpınmıştır. Başbakan 700 bin liralık saati koluna takan Ekonomi eski bakanının hesabını halen verememiştir, İçişleri eski bakanına gerekli müdahaleyi yapamamıştır, AB eski bakanına 'ne yaptın' sen diyememiş adeta sahiplenmiştir.

5 Mayıs günü Meclis'te 4 eski bakan hakkında Meclis soruşturması açılması ve komisyon kurulmasına ilişkin önerge görüşülmüştür ve kabul edilmiştir. Görüşmeler ne yazık ki milletimizden kaçırılmıştır. Milli iradeyi temsil etmekle görevli vekillerden bu 4 eski bakanın dosyası gizlenmiştir. Bu şeffaf olmayan uygulama AKP hükümetinin eseridir ve kınanması lazımdır.

Bu rüşvetçilerin Yüce Divan'a gitmesi ve yargılanmaları ahlaki, hukuki bir zorunluluktur. Recep Tayyip Erdoğan da oğluyla beraber yargı huzuruna çıkmalı ve hesap vermelidir. Aklanırsa biz de kendisine bir kıyak geçeceğiz 17-25 Erdoğan sıfatını geri alacağız.

Cumhurbaşkanlığı görevine layık, herkesi kucaklayan çok değerli bir ismi Allah'ın izniyle aziz milletimizle buluşturacağız. Biz de kendi mekanizmalarımızı ve istişare kanallarımızı çalıştırarak en uygun en doğru en akla yatkın adayı tespitle uğraşıyoruz. Bu çerçevede sona yaklaştık. MHP'nin gündeminde kendi adayını çıkarmak ve büyük Türk milletine önermek vardır.''

'Seçmen profiline göre ortak aday çıkarılmalı'

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, ''Seçmen profili esas alınıp Köşk için ortak aday çıkarılmalı'' dedi.