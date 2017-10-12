Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Adana'ya yapılacak "Bahçeli Köprüsü" için Adana Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin talep ettiği 240 milyonluk borçlanma yetkisinin İçişleri Bakanlığı’ndan 7 aydır onay beklediğini yazdı. Bayer "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyaseten desteklediği Adana için AKP'den para gelmediğini" aktardı.

Bayer'in "Bahçeli siyaseten destekliyor ama AKP’den Adana’ya para yok" başlığıyla (12 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle deniyor:

“Türkiye’nin yükünü omuzlayan ‘Devlet Bahçeli’ Adana’nın trafik yükünü de omuzlayacak!”

Adana Film Festivali ve Lezzet Festivali’nden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, projelerini güçlü kamyanyalarla tanıtmaya başladı. İstanbul ve yerel gazetecilerden sonra Adana ilçe belediyelerinin meclis üyelerine, oda ve STK davetlilerine ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ projesini büyük bir çoşku ile anlatıyor. Sözlerinin sonunda yukarıdaki cümleyi vurgulayan Sözlü’nün, Bahçeli’nin yeniden güvenini kazandığı için morali yüksek. Ancak kaynak kıtlığından yakınıyor. Nedeni açık; Aytaç Durak döneminde yapılan metro borçları... 13.5 km’lik Metro geçen yıl 12 milyon TL gelir elde ederken, sadece personel giderlerine 16 milyon TL harcanmış. Hükümet, metroya hiç katkı vermiyor; yapımını da üstlenmiyor.

İller Bankası belediye bütçesinden her ay 20 milyon TL kesiyor; kalan borç da 1.250 milyar TL... Borçun ödenmesinin 2010 yıllarına kadar süreceği belirtiliyor. MHP çevrelerinde, her ne kadar “Genel Başkanımızın devlet ve hükümete desteğinin sadece terör ve dış tehditler konusunda“ olduğu ileri sürülse de, MHP’ye siyasi engelleme yaptığı açık şekilde görülüyor.

- Başkan Sözlü, köprünün 24 ayak üzerinde inşa edildiğini, şu an 13 ayağının tamamlandığını, 4 ayağın da su altında olduğunu ifade ederken, köprünün 1.800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 6 şeritli karayolu ortasından çift hatlı demiryolu geçeceğini anlatıyor. Sözlü, köprü yatırımının gerekçesini şöyle anlatıyor:

“Hükümet eliyle Adana’ya farklı yatırımlar yapıldı. Şehir hastanesi, stadyum, bölge adliye mahkemesi binası gibi... Ancak buralarda yatırım yapılırken ABB olarak bizimle yatırımların şehir planlamasına uygun olup olmayacağı noktasında herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmadı. Aynı bölgede, aynı güzergah üzerinde yapılan hükümet yatırımları bölgede bugün için her ne kadar çok fazla hissedilmese de yatırımlar kamuya açıldığında ulaşım yükü bölgede bir hayli yoğun olacak. Bu trafik yükünü omuzlayacak proje de Devlet Bahçeli Köprüsü’dür” diyerek açıkladı.

“Hükümetin Adana’da yaptığı yatırımların trafik yükünü omuzlamak, problemi gidermek için ABB olarak gerek kamulaştırma gerekse ulaşıma harcadığımız para yaklaşık 700 milyon liraya tekabül ediyor. Buna rağmen ABB Meclisi’nin 160 milyonu Bahçeli Köprüsü için kullanılmak üzere talep ettiği 240 milyonluk borçlanma yetkisi İçişleri Bakanlığı’nda 7 aydır onay bekliyor. Bunları birileri bizi alkışlasın diye değil Adana’ya hizmet noktasındaki samimi tavrımızın hissedilmesi için söylüyorum” dedi.