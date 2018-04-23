Bahçeli: Siyaset hile ve hülle kabul etmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini "Siyaset hile ve hülle kabul etmez" sözleriyle değerlendirdi.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi.

Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.