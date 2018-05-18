Bahçeli, sırtını Ocakçılara dayadı; 68 kadını aday listesine koydu

24 Haziran'a Cumhur ittifakıyla giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yüksek Seçim Kurulu’na bugün (YSK) teslim edeceği 27. Yasama dönemi için hazırladığı kesin aday listesinde gelenekçi yapı korundu. Lisrtede geçmişle ve bugün arasında bir köprü kurulduğu gözlemlendi. 68 kadın adayın yer aldığı listede, geçen yasama döneminde başarılı çalışmaları nedeniyle Bahçeli’nin ‘A’ takımında yer alan Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, bölgesinden birinci sırada yer aldı.

Listede, ocak kökenli eski ve genç isimler dikkat çekti. 2012 tarihinde itibaren Ülkü Ocakları Başkanlığını yürüten Oktay Kılavuz Mersin 1. sıradan aday gösterildi. Eski Ülkü Ocakları Dernek başkanlarından ve 12. Olağan Büyük Kurultayı sonrası genel başkan yardımcısı olan Yaşar Yıldırım, Ankara 3. bölge 1. sırada yer aldı. Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın görevinden istifa eden danışmanı eski ülkü ocakları genel merkez yöneticisi Kürşat Gönül Muğla 4. sıradan, TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda da görev yapan Mehmet Erdoğan Muğla 1. sıradan gösterildi.

Ülkü Ocakları’nda 14 yıl çeşitli görevlerde bulunan Oğuz Sulusaray ise Kırşehir birinci sırada yer aldı. Terör uzmanı olarak televizyonlarda yorumculuk yapan Abdullah Ağar, Ankara 2. bölgede 3.sırada bulunuyor.

8 milletvekiline yer vermedi

MHP, 2018 aday listesinde adaylık başvurusunda bulunmayan 5 vekilin dışında mevcutlardan 8 milletvekiline yer verilmedi.