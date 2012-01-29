Bahçeli: Sıra Anıtkabir’i botanik bahçesi yapmak mı?

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada hükümeti sinsi ve gizli planlarını devreye sokmakla eleştirirken, ilginç bir de öngörüde bulundu. Bahçeli sırada Anıtkabir'in botanik bahçesine çevrilmesi olduğunu söyledi.



‘Sıra Anıtkabir’i botanik bahçesi yapmak mı?’ Bahçeli, “Dersim’i gündeme taşıyan sorumsuzlukla büyüyen gedik; ’Hepimiz Ermeniyiz’ hezeyanlarıyla çıtasını yükseltmiştir. Hükümet, gizli planlarını bugüne kadar anında devreye sokmuştur” dedi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son siyasi gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin hem içten hem de dıştan, etkinlik düzeyi ileri aşamaya ulaşmış bir husumet kuşatması tarafından çevrelendiğini ve baskı altına alındığını belirten Bahçeli, özetle şöyle dedi:

Çifte standart



Fransa’nın, sözde Ermeni soykırım iddialarını kabul etmeyenlere ceza verilmesini öngören ve nihayetinde bu ülkenin Senatosu tarafından kabul edilen kararı bunlardan birisi olmuştur. Düşünceye, ifade ve fikir özgürlüğüne pranga vuran bu otoriter ve tahammülsüz zihniyet, Batı’nın çifte standarttan beslenen ve keyfiliği atlama tahtası olarak kullanan kurnazlığına açık bir delildir. İnsan olmaktan kaynaklanan söz söyleme ve ileri sürme hakkının bu ülke tarafından gasp edilmesi ve yaptırıma bağlanması yüzsüzlükten de öte, jakoben zorbalığın yeni bir oyunu olarak görülmelidir.

Düşündürücü



KCK operasyonları sayesinde bölücülükle mücadele edildiği izlenimi veren, fakat el altından PKK’yla görüşmek için düğmeye basan hükümetin, şehitlerimizin ve gazilerimizin tüm vebalini üstüne aldığı ve milletimizin bedduasıyla sarsılacağı iyi bilinmelidir. Daha tehlikelisi ise, PKK’nın devlet projesi olduğu tezinin malum mihraklar ve sözcüleri tarafından dillendirilmesi ve servis edilmesi meselesidir. İmralı canisinin avukatlarıyla ve yakınlarıyla görüşmemesinin, bu minvalde sürdürülen propagandanın ara bir aşaması olarak tayin edildiği izlenimi gittikçe güçlenmektedir. Bu gelişmelerin vatanımızın bir yöresindeki kazılarla birlikte aynı paralelde yürümesi de elbette düşündürücü ve son derece uyarıcı niteliktedir.

Gizli planlar



Dersim ayaklanmasını gündeme taşıyan sorumsuzlukla büyüyen gedik; Menemen tartışmasıyla açılmış, Uludere meselesiyle derinleşmiş, Yüksekova davasıyla boyut değiştirmiş, “Hepimiz Ermeniyiz” hezeyanlarıyla çıtasını yükseltmiştir. Hükümet, gündemi işgal eden her konuyu fırsat bilerek, sinsi ve gizli planlarını bugüne kadar anında devreye sokmuştur. Bu kapsamda olmak üzere; Başbakan’ın rahatsızlığı; timsah gözyaşlarını döken içten pazarlıkçı hükümet üyesine, herkesin kimliğini tanıma çıkışını yapma konusunda uygun zemin teşkil etmiş, sürekli gündemde bulunan ve her meselenin doğrudan tarafı haline gelen bir grubun, yine bu dönemde şike konusu etrafında AKP’ye meydan okuması işitilmiş, Uludere tartışmaları sürerken 19 Mayıs törenleriyle ilgili çarpık ve art niyetli girişimlerin açığa çıkmasına şahitlik edilmiştir. Bundan sonra Anıtkabir’in botanik parkına çevrilmesi, İstiklal Marşı’nın susturulması, bölücülüğün tetikçisi olanlar tarafından önerilen okullardan ‘Andımızın’ kaldırılması da etaplar halinde uygulamaya geçilebilecektir.



