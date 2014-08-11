Bahçeli: Rüşvet onay gördü, Demirtaş oyları bölücülüğe hizmet etmiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Erdoğan, seçim kampanyasını hiçbir adalet, hiçbir vicdan, hiçbir ahlak göstermeden icra etmiştir. Yandaş medya, kiralık kalemler, çıkarlarından başka herhangi bir kaygısı olmayanlar, iç ve dış mihraklar Erdoğan’ın kampanyasına destek vermiştir” dedi.

Bahçeli, “Bugün rüşvet onay görmüş, dürüstlük kaybetmiştir. Haram yükselmiş, helal düşmüştür. Zillet, rezalet ve hezimet öne geçmiş, dik duruş ve ilkeli siyaset geriye düşmüştür” diye konuştu.

Bahçeli, Demirtaş'ın aldığı yüzde 9,8'lik oy oranıyla ilgili olarak da, "Tercih edilmiştir. Belli bir oranda da sayıları artmıştır. Bunu bölücülüğe hizmet eden anlayışa götürmek doğru değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

Basın toplantımıza hoş geldiniz.

Türk milleti ilk kez doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gitmiş ve tercihini yapmıştır.

Bu açıdan 10 Ağustos bir milat olmuştur. Aziz milletimiz, Çankaya’nın 12. konuğunu aracısız tayin etmiştir. Türk demokrasisi için önemli bir atılım, demokratik tecrübe için ciddi bir kazanımdır.

Şu an itibariyle oy kullanılan sandıkların tümü açılmış ve sayım işlemi tamamlanmıştır. Katılım oranı da beklentilerin gerisinde kalarak yüzde 74,1 oranında kalmış ve 5 milyon vatandaşımız sandığa gitmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

MHP Türk milletinin demokratik tercihlerine saygı duymaktadır. Bunun başta siyasi aktörler olmak kaydıyla, herkes tarafından samimiyetle yapılmasını öneriyor ve ümit ediyoruz.

10 Ağustos seçiminin öncesi ve sonrasıyla uzun bir süre konuşacaktır.

Erdoğan, seçim kampanyasını hiçbir adalet, hiçbir vicdan, hiçbir ahlak göstermeden icra etmiştir.

Yandaş medya, kiralık kalemler, çıkarlarından başka herhangi bir kaygısı olmayanlar, iç ve dış mihraklar Erdoğan’ın kampanyasına destek vermiştir.

Bugün rüşvet onay görmüş, dürüstlük kaybetmiştir. Haram yükselmiş, helal düşmüştür. Zillet, rezalet ve hezimet öne geçmiş, dik duruş ve ilkeli siyaset geriye düşmüştür.

Kuşku yok ki takdir aday Erdoğan’a oy veren 21 milyona yaklaşan vatandaşlarımızdır. Ne var ki Erdoğan’ı tasvip etmeyen sözlerine aldanmayan sayıları 20 milyona yaklaşan vatandaşımız umutlarımızı canlı tutmaktadır.

Çirkef sözleri çamur siyaseti vicdanı ve zihnen mahkum etmiştir. Birliğin huzurun ve kardeşliğin yanında durmuştur. Şayet demokratik iradesini sandığa yansıtamayanlar zahmet edip oylarını kullanmış olsalardı Türkiye’nin çok farklı bir seçim sonucuyla karşılaşması kaçınılmazdı. Üzülerek söylemeliyim ki vatan için bayrak için ülke için devlet için gelecek için sandığa gitmekte ayak sürüyenler bundan sonraki olumsuzluklarda pay sahibi olacaklardır.

Ekranlarda muhalefete laf yetiştirmekle görevli olanlar ahlak sahibi iseler önce aday Erdoğan’ın devleti arkasına alarak, rüşvetçileri yanına katarak gerçekleştirdiği kampanyayla ilgili fikir ileri sürmelidir. Türkiye’de muhalefet sorunu var diyerek yaygara koparanlar AKP’nin değirmenine su taşıyanlar kirlenen iktidar karşısında nedense suskundur.

Açıkça söylemeliyim ki MHP yoluna ve inandığı ülküler istikametinde hızla heyecanla devam etmektedir. MHP’nin sorgulama yargılama ve terbiye etme hezeyanına katılanlar 10 ay sonra yapılacak milletvekilliği seçiminde en iyi cevabı alacaklardır. Partimizden oy kaydığını iddia edenler peşin hükümlü tavırlarından dolayı mahcup olacaklardır.

Türkiye ve Türk sevdalısı ülkücü hareketten, bölücülere, müzakerecilere, soygunculara, Osloculara İmralı kapısında nöbet tutan tavizkarlara asla oy gitmez, gitmemiştir. Aday Erdoğan bugün bir zafer kazanmamış, şike ve hileyle Çankaya’ya çıkmıştır. Bu şahıs her ne kadar sandıktan çıksa da vicdanlarımızda cumhurbaşkanı görülemeyecek kadar şaibelidir.

Herkes sussa da biz gerçekleri milletimizin yararına olacak doğruları haykırmayı sürdüreceğiz. Herkes dursa da biz durmayacak herkes vazgeçse de biz yılgınlığa düşmeyeceğiz. AKP’yi iktidar koltuğundan demokrasinin imkanlarıyla indireceğiz.

Ekmeleddin İhsanoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası için oy kullanan, fedakarlık yapan oy veren vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Soru Cevap

MHP'den oy kayması

Bunu kesin olarak izah edebilecek bir bilgiye kamuoyu sahip değildir. Bu konuda erken yorum yapanlar Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmetkarlarıdır.

MHP'nin kazandığı 8 ilin 5'inde Erdoğan

Çok doğru sözler söylediğinizi zannediyorsunuz, ama doğru aldığı oy ile mahalli idareler seçimindeki aldığı oydaki eksi farkı görmektir.

MHP olarak devlete olarak saygısı her zaman geçerli olandır. Fazla samimi olmayacağımızı, resmiyet ile hususiyeti ayıracağımızı bilmenizi isterim. 17-25 Aralık’tan aklanmadan resmi görüşmeleri sıcak bir iklime çekemeyiz.

Kamuoyu araştırmalarına baktığınız vakit Sayın İhsanoğlu başarılı. Başarısız olan Erdoğan. Hepsi yüzde 53-57 arasında şans veriyorlardı, İhsanoğlu’na yüzde 38-36 veriyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57-58’le cumhurbaşkanı olarak parlamenter rejimi değiştirme hayalleri suya düşmüştür.

YSK'ya itiraz

Çok sayıda itiraz başlamıştır. İtiraza sebep teşkil edebilecek çok olay vardır. Yarından itibaren devreye girmiş olacaktır.

Demirtaş'ın oyları

Tercih edilmiştir. Belli bir oranda da sayıları artmıştır. Bunu bölücülüğe hizmet eden anlayışa götürmek doğru değildir.