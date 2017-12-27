Bahçeli, Ruhsar Demirel'in annesinin cenaze törenine katıldı

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in vefat eden annesi Şeküre Torunoğlu\'nun Eskişehir\'deki cenaze törenine katıldı. Torunoğlu, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre bir otelde dinlendi. Bahçeli daha sonra, Kadın ve Aileden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in dün Ankara\'da hayatını kaybeden annesi Şeküre Torunoğlu için Eskişehir Reşadiye Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Devlet Bahçeli, cami bahçesinde annesinin tabutu başında duran Ruhsar Demirel\'e başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Devlet Bahçeli\'nin yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şeküre Torunoğlu götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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