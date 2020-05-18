Bahçeli, parti isimlerini 'FETÖ' ile ilişkilendirdi: 'İyi' olacak, 'gelecek' olacak, 'deva' olacak; bu kadar tesadüf etmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kurulan partiler "FETÖ projesi" olarak yorumlarken, "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İyi' olacak, 'gelecek' olacak, 'deva' olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) isimlerinin “FETÖ projesi” uygun olarak seçildiğini iddia etti.

Duvar'ın haberine göre; Star TV’den Nazlı Çelik’e açıklama yapan Devlet Bahçeli, “Yoksa bu kadar tesadüf etmez. ‘İyi’ olacak, ‘gelecek’ olacak, ‘deva’ olacak. Ama Meclis’te özellikle Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gelecek Partisi ve DEVA’nın seçime girebilme yeterliliği sağlaması için CHP’li milletvekillerinin bu partilere geçebileceği açıklamasını değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi:

“139 milletvekili arasından 15-20 kişiyi verebilir. Fakat verilenlerden sonra Meclis’te grubu olan partiler olacak. Bunlardan bir tanesi Gelecek Partisi, bir tanesi Babacan’ın partisi, İyi Parti ve CHP, HDP’yi de biraz dinlenmeye alacaklar. Çünkü HDP gündemde olduğu müddetçe bunlara karşı bir alerji doğuyor Türkiye’de. Burada Cumhur İttifakı’nın ya da Recep Tayyip Erdoğan’ın yıpratacak tarzda bir muhalefete ağız birliğine gidecekler. Bunun adına da millet dediler olmadı memleket masası diyecekler.”

"Davutoğlu’nun kurucular kurulunda PKK ilintili insanlar var"

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda PKK ile bağlantılı kişiler olduğu iddia eden Bahçeli, “Davutoğlu’nun kurucular kurulunda 20-25 kadar Güneydoğu’da siyaset yapan, meslek sahibi olan ve PKK ile ilintili olan insanlar var. Esas sorun bu” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ı güçlü kılmaya çalışıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, Bahçeli’nin 11 yıl önceki konuşmasındaki “Üç hilalin tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur” açıklaması ittifakla ilgili sorunlar yaşandığı yorumlarına neden olmuştu.

Bahçeli, yorumlarla ilgili “Kendimize göre partimizin varlığını koruyacağız, güçlenmesini ve Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamını temin edeceğiz. Böyle bir durum karşısında bir politika takip etmemiz lazım. Ama bütün bunları yaparken biz Recep Tayyip Erdoğan’ı incitmemeye çalışıyoruz daha doğrusu güçlü kılmaya çalışıyoruz” dedi.