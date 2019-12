Bahçeli: On bin milisine karşı Taksim'e bin bozkurt çıkartırım

T24

Silivri'den ve Kandil'den gelenler yargılansın

'7 PKK uzantısı demokrasi kahramı ilan etti'

MHP lideri Bahçeli Kırıkkale ziyaretinde son olarak Gök Düğün Salonu'nda partililere hitap etti. YGS sınavında şaibenin yaşandığını öne süren Bahçeli, "Sayın Başbakan, kurumun başındaki bir yandaşına inanıyorsun da binlerce gencin ailesinin kaygısına niye kulak vermiyorsun? Kalkıyor, argo bir üslupla, 'Bin-iki bin kişiyi şu partiler Taksim'e getiriyor, biz istersek beş-on bin kişiyi karşılarına çıkarırız' diyor. Kimin karşısına kimi çıkartıyorsun. 9 yıllık iktidarında geleceğin bir devrim ordusuna nüve teşkil edecek milis mi yetiştirdin? Sayın Erdoğan, on bin milisinle Taksim'e gel, ben de bin Bozkurtumla oraya geleyim. İnanıyorum ki Kasımpaşa'ya kadar ardına bakmadan kaçacaksın. Onun için aklını başına al, kuru sıkı atma, sözde kabadayılık yapma. Biz MHP olarak çatışma, kavga kutuplaşma ve kamplaşma istemiyoruz. MHP olarak üniter yapı içinde bin yıllık kardeşliği yaşatılması mutlu bir millet huzurlu bir fert ve geleceğinden endişesi olmayan bir milli bir devlet istiyoruz. Onun için sabırlıyız. Ne yaparsan yap, ne tahrik edersen et. Ülkücü hareket sandıktan zaferle çıkacak." şeklinde konuştu.27 yıldır terörle mücadele edildiğini hatırlatan Bahçeli, "Bu mücadelede Mehmetçik, emniyet, korucular ve devleti yönetenler var. Bu mücadelede Güneydoğuda terörle mücadele eden komutanlar var. Şimdi bunlar darbeci sıfatıyla yargılanıyor ve adalet uzatılıyor. Güneydoğuda kim kahramanlık iş yapmış ise, darbeci sıfatıyla yargılanıyor. İşte bunlardan bir tanesi değerli komutan Engin Alan Paşa MHP'den aday oldu. Balyoz darbesi sebebiyle tutuklandı ve şu an Silivri'de bulunuyor. Hangi suçtan tutuklandığı belli değil. Ama onu MHP'nin sahiplenmesinden kuşkulananlar, MHP ve komutanı suçlayacak laflar yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın komutan Alan, MHP İstanbul'dan milletvekili adayıdır ve Allah'ın (CC) izniyle İstanbul mebusu olarak çıkacaktır. Şimdi sayın Başbakan diyor ki, 'Bunlar Silivri'den getiriyor' Sen ise Kandil dağından getiriyorsun. Sayın Başbakan size bir teklifte bulunuyorum. Gelin dokunulmazlığı kaldıralım. Silivri'den kim gelmiş ise, onlar da yargılansın, Kandil'den gelenler de yargılansın. İstanbul'dan kim yolsuzluk yapmış ise onlar da yargılansın." diye konuştu.Bahçeli, "YSK'nın 6 BDP'li bağımsıza milletvekili adayı olma yolunu açmasını sert eleştirdi. Bahçeli "Bu ne rezalet, bu ne ahlaksızlık!" diyerek tepkisini gösterdi. Sözlerine devam eden Bahçeli, "Türkiye'nin şu üç günlük dönemi, demokrasi açısından utanç, siyasi ahlak açısından ayıp ve yargı açısından rezalettir. Bütün siyasi partilerimiz, yasanın kendilerine tanımış olduğu imkanlar dahilinde milletvekili adaylarını YSK'ya bildirdi. YSK, yasa hükmü gereği, hepsinin Anayasa'nın 76. maddesi çerçevesinde, milletvekili olma yeterliliğini aramış ve bazı tasarruflarda bulunmuş olabilir. Ancak böyle bir tasarrufta bulunduktan sonra ve 3 günden bu yana sokakların ne hale geldiğini, besleme programcıların, sözde aydınların, bazı siyasi partilerin, PKK'nın siyasal ucu olan hayatları boyunca terörizm faaliyetleri içinde olup, yargılanmış ya da yargılanmamış, 7'si bağımsız olan 12 adayın başvurusunu ret etmiştir. Ama Türkiye ayağa kalktı, 7 PKK uzantısını neredeyse demokrasi kahramanı ilan etti. Şimdi soruyorum ey köşe yazarları, siyaset yorumcuları, akıl üretenler, aydınlar, siyasi partiler, dün neredeydiniz? Bu ülkede milliyetçileri dışlayıp, memleketi ihanet edenleri kabul edeceksin. Bu nasıl anlayış? 6'sı eksik evrakı tamamlayıp milletvekili yolu açıldı. Şu rezalete bakın. Bu ne rezalet, bu ne ahlaksızlıktır." şeklinde konuştu.Bahçeli, sözlerinin sonunda Hilal Kar hakkında bilgi verirken, son günlerde yaşanan kadınlar üzerindeki şiddeti, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bozukluğundan kaynaklandığını ifade etti.