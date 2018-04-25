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Spor

Bahçeli olaylı derbi hakkında konuştu: Müsabakayı kaldığı yerden devam ettirip...

"Her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar"

25 Nisan 2018 17:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olaylı derbi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Maçın tekrarlanması gerektiğini savunan Bahçeli, "Düşman emeller, her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir" dedi.

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