Bahçeli: OHAL'in sürmesi milli bir zorunluluktur, OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'da TSK içindeki cunta yapılanması tarafından yapılan darbe girişiminin ardından başlayan Olağanüstü Hâl'in (OHAL) sürmesinin milli bir zorunluluk olduğunu iddia etti. Bahçeli, OHAL için "Bitmez, bitemez, bitmemelidir" ifadesini kullandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayer isimli araştırma görevlisinin 4 meslektaşını öldürdüğü olayı değerlendiren Bahçeli, "Osmangazi Üniversitesi yönetimi istifa edecek basireti ne zaman gösterecek?" diye sordu.

Polislerin özlük haklarının iyileştirilmesini savunan MHP lideri hükümete tavsiyede bulunarak, "Polislerimize verilen 100 lira temsil tazminatının artırılmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Ona buna FETÖ'cü diyen, dedikodu üreten kim varsa" ifadesini kullananların bir kuyruk acıları olduğunu bildirerek, bu kişiler hakkında "Kripto damarın gizli hafiyesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklenen Bahçeli, "Mekap'ları ayağına giyip, PKK-YPG tünellerinde soluğu alabilir" ifadesini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un “Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Yunanlar birlik olup onları ezecektir” sözlerine Bahçeli, "Mitolojiye kendini çok kaptırmış ki Poseidon olmaya özenmiş" diye cevap verdi.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalard bulunuyor.

Bahçeli, "Polis olmak zordur, gece gündüz millet için çırpınmayı, devlet için çalışmayı gerektirir. Mangal gibi yürek ister. Türk polisi, vatana millate cevval bir sadakat, asalet numunesi, hakikate dikkat göstererek 173 yılı geride bırakmıştır. Türk Polis Teşkilatı ile haklı olarak övünüyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyorum. Hangi zorluklarla, engel ve engellemelerle mücadele ettiklerinin farkındayız. Görevdeki ve emekli polislerimizin sosyal taleplerinin gerçekleşmesi için her görevi üstleneceğiz. Polislerimize verilen 100 lira temsil tazminatının artırılmasını talep ediyorum. Polislerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşayacakları bir hayata erişmelerini sağlamalıyız. Şunu unutmayalım, asıl polis, asıl hakim ve savcı insanın kendi vicdanıdır.

Osmangazi üniversitesine görevlendirilmiş kara şahış, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alınduığında üzüntümüz kadar kaygımızda büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir. Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır.

Doğu Guta ve çevresinde katliam yaşanmaktadır. Esed rejimi çocuklara ki,myasal silahlarla saldıracak kadar kontrolden çıkmıştır. Şam hesabı sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Suriye topraklarında 11. yüzyılda haçlılar ne yaptıysa, Esad daha ileri taşımıştır. Doğu Guta'daki saldırıyı kınıyor, lanetliyorum. Parmağı olanlar doğduklarına pişman edilmelidir. İnsanlık dışı saldırıların tevhili yoktur. Masulara sarin gazı ile saldırmanın hiçbir sebebi açıklaması olamaz. Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir.

3'lü bir mekanizma kurulması konsuunda anlaşıldı. PYD'ye binlerce TIR silah gönderen ABD masa dışında bırakılmıştır. Bölgesel istikrar için terörle mücadele kapsamında TSK operasyon yapmış bölgenin sahiplerine geri vermiştir. Süren operasyonlar sivil hassasiyeti en üstte tutmaktadır. Türkiye, İran ve Rusya, Soçi'de üst düzey toplantılar düzenlemiştir. Yaşanan sivil kayıpların engellenmesini isteyen Türkiye büyük bir yol almıştır. Zirve sonrası açıklamada, Suriye'nin toprak bütyünlüğü konusundaki tavır oldukça değerlidir. Görüşümüz bu yöndedir. Suriye'deki teröristler sadece Türkiye için değil, bölgedeki tüm ülkeler için tehdittir. Suriye ve Irak'ın toprak bütnlüğünü kazanması Türkiye'nin beka meselesidir. Esad'ın katliamından bize ne deme lüksümüz yoktur. Sırtlarını nereye yaslarlarsa yaslasınlar kafalarını ezmek borcumuzdur.

Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz. 2019 Mart seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir uslup kullanacağız. Asıl hedeften şaşmayacağız. AK Parti ile son derece seviyeli anlaşma ve uzlaşmaya dayalı tavrı sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz. Sığ çıkar hesaplarla hareket etmeyeceğiz. Denizi geçmek isterken derede boğulmayacağız. Pusuya yatıp Cumhur ittifakının çatlamasını bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. CHP'liler PYD'yi selamlasın biz önümüze bakacağız. CHP durmasın arka kapılarda, İP'le görüşsün, HDP ile buluşsun. Biz Zeytin Dalı hareketinin mirası ile sevinirken, CHP sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirikin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler cHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıkalr olsun. CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir haber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuıriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir. Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekapklarını giyip yPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükmee seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin.

CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bi halt olmaz.

Tük gençliği, imanlı, inançlı, ahlaklı, dinine sağdıktır. Deizm'e kaydığını söylemek ahlaksızlıktır. Türk gençliğinin töhmet altında bırakılması ayıplı bir komplodur. Atalarımız boşuna söylememiş; Arefe günü yalan söyleyen, bayram günü utanır. Yüksek ülküler yüksek dağlara benzer, alışık olmayanlara korkutur. Türk gençliği, inanç ve iman erleridir. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Münafıklara tedbir alsınlar. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından. Tüks gençliği din tacirlerinin üstesinden gelecek kıfayete sahiptir.

Bu bakan artığı, Türkiye'yi düşman bellemiş. 7000 asker göndermiş. Bir olup bizi ezeceklermiş. Bakan aklını kaybetmiş. Yunan bakanın yediği yürek aklını başından almış. Tarihi unutmuş, tarihi tekerrür ettirmek bizim için çocuk oyuncağıdır. Bu defa Atina'ya kaçmak da yetmez. Mitolojiye kendini çok kaptırmış ki Poseidon olmaya özenmiş. Bir kliniğe yatsın. Ataları er meydanında cebini aldı. Konya kadar bir yer olmayan ülkenin siyasetçiler diş gösteriyor. Biz o dişleri kırmayı iyi biliriz. Biz Türk Milleti'yiz Yunan falan tanımayız. Düştüğümüz yerden doğrulur güneş olur doğarız. Artık bu çağda herkes pozisyonunu Türkiye'ye göre belirlemelidir."