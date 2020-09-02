Bahçeli'nin danışmanından Erdoğan-Yavaş görüşmesine: Hayırdır CHP, neler dönüyor partinizde?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşmesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çiçek, “Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta AKP Ankara İl Başkanıyla görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşecek… Hayırdır CHP, neler dönüyor partinizde? Terör örgütleri ve teröristlere gösterdiğiniz ilgiden biraz zaman ayırın da belediye başkanlarınızla ilgilenin biraz” diye yazdı.

Yıldıray Çiçek daha sonraki bir paylaşımında da "Mansur Yavaş’ın CHP’nin terör örgütlerinin yuvasına dönmesine tepkisi varsa Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mektup yazarak ve bunu toplumla paylaşarak herkese göstermelidir" dedi.

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