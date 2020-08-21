Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Mansur Yavaş'a MHP'li belediyelerle uğraşma aklını veren kimse kendilerini yakacaklardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ni 'kuşatmaya' çalıştığını öne sürerek, "Kendilerini yakacaklar" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün'deki bugünkü köşesinde Gölbaşı Belediyesi'nin 'kuşatılmaya ve alanının daraltılmaya' çalışıldığını iddia etti. Çiçek'in, "CHP’li Mansur Yavaş bunu kendisi organize ediyorsa kendine çeki düzen vermeli, yok eğer İP’in kontrol ettiği kadrosu yapıyorsa onların bu hesapçı, intikamcı davranışlarını engellemelidir. Ona MHP’li Belediye Başkanlarıyla uğraşma aklını veren kimse CHP ve İP’in benziniyle sadece kendilerini yakacaklarını bilmelidir" ifadeleri dikkatleri çekti.

Yazısının devamında, CHP’li Mansur Yavaş'ı, "MHP’li Belediyelerle uğraşmak yerine, 12 Eylül 2010 referandum dönemi Devlet Bahçeli’ye yazdığı mektup adına özür dileme çağrısını yerine getirmeye" davet eden Çiçek, şunları kaydetti: