Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, gazeteci Ayşenur Arslan'ı hedef aldı: Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, "teröristlerin anası" ve "bunak" gibi ifadeler kullandı.

Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili gelen tepkiler için "Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" demişti.

Bu sözlere yayınında yer veren Ayşenur Aslan, Çiçek tarafından çirkin bir sözlü saldırıya uğradı.

Twitter hesabından Aslan'ı hedef alan Çiçek, "Teröristlerin anası Ayşenur Arslan yazıyı yorumlarken “Evet 846 kişinin azmettirici katili terörist Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen bunak solculardan biri de benim” diye başlayaydın. Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?" dedi.