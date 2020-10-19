"Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyası en çok Ak Parti'yi rahatsız etti"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi. Türkgün Gazetesi'nin haberine göre, MHP zamma tepki olarak "askıda ekmek" kampanyasına başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır." açıklamasında bulundu.