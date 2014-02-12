Bahçeli: Nihat Özdemir 100 milyon doları nereden kazandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah ve ATV'nin satışında 100 milyon dolar verdiğini söyleyen işadamı Nihat Özdemir’i anmadan, “Bir iş adamının bir istek üzerine Başbakan’a 100 milyon dolar verecek kadar parası varsa, bu parayı nereden kazandığını sormak lazım. 100 milyon doları Şabanözün’e getirmiş olsanız, Şabanözü’nün bütün sorunları çözülür” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde partililerle buluştu. MHP Şabanözü Belediye başkan adayı Mustafa Karakaya’yı tanıtan Bahçeli, burada vatandaşlara seslendi.

Muammer Güler Yüce Divan’a gitmeli

Bahçeli, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun üzerinden 57 gün geçmesine rağmen olayların aydınlatılamadığını ve iktidarın tek gündeminin yolsuzluk ve rüşvet olaylarını kapatmak olduğunu belirtti. Adı yolsuzluğa karışmış olan bir bakanla ilgili ortaya çıkan yasal dinleme kayıtlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Bir bakan Mardin’e gidiyor. Görevinden istifa etme sebeplerini anlatıyor. Haksızlığa, iftiraya uğradığını söylüyor. Masum olduğunu, çocuklarının çok iyi yetiştiğinden bahsediyor. Dün bir lider tape dedikleri kayıtları paylaştı. 17 Aralık sabahı oğlu babasını arıyor. Babası halini hatırını soruyor. Bazı konuşmalar oluyor. ‘Ne kadar var oğlum.’ diyor. ‘3-5 kuruş.’ diyor oğlu. Peki ne kadar diye sorunca baba 1 trilyon var.’ diyor. Şimdi bu konuşmaların arkasından Mardin’deki konuşmasını gözden geçirerek, bu bakanı istifa etmesi yetmez, arkasından, tezkeresinin TBMM’ye iadesini istemesi, arkasından Yüce Divan’a gitmek istemesi lazım. Ahlak, dürüstlük budur.” diye konuştu.

100 milyon doları nereden kazandı?

Başbakan Erdoğan ve AKP’lilere seslenen MHP Genel Başkanı, adı yolsuzluğa ve rüşvete karışmış olan kişilerin yargıya hesap vermesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, şöyle dedi: “57 günden bu yana iktidarınız üzerinde bir kara gölge dolaşıyor. Bu kara gölgenin işaretleri, ihale yolsuzlukları, kara para aklama, altın kaçakçılığı. Bunu yapanlar arasında bakanlarınız var. Bakan çocukları var. Bunun arasında 41 tane iş adamı var. Hepsi sizin iktidarınız döneminde servetine servet katmış şahsiyetler. Şimdi kendi aralarında televizyonda ne konuştuklarını duyuyoruz. Bir iş adamının bir istek üzerine Başbakan’a 100 milyon dolar verecek kadar parası varsa, bu parayı nereden kazandığını sormak lazım. 100 milyon doları Şabanözün’e getirmiş olsanız, Şabanözü’nün bütün sorunları çözülür. Bu iş adamlarını bir havuz içerisine atacağınız yerde, onun üzerinde bir takım hırsızlık projeleri yapacağınız yerde her birini bir ile götürün orada 100 milyon dolarlık yatırım yapsın.”

'Başbakan kendini aklamalı’

Başbakan’ın, konuyla ilgili adımlar atması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Ülkesini seviyorsa, 11 yıldır kendisine destek veren AK Partililere kıymet veriyorsa diyecek ki ’17 Aralık’ta bir soruşturma sonucunda bakanlarım, milletvekili arkadaşlarım, bürokratlarım, aile yakınlarım bir yolsuzluk olayına karışmıştır. Böyle bir kanaat doğmuştur. Bunun aklanması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne AKP dediğin zaman kızıp adının ak olduğunu söylüyorsun da kendini niye aklamıyorsun?” şeklinde konuştu.

‘Milleti felakete götürmeye hakkın yok’

Başbakan’a tavsiyelerde bulunan Bahçeli, “Savcılara kıyacağı yerde, emniyet müdürlerini, polis memurlarını görevden alıp dağıtacağı yerde, milletin huzuruna çıkacak ve her ay ‘İcraatın İçinde’ diye yaptığı konuşmaların gerçeğini yap. De ki ‘Yolsuzlukla suçlanıyorum. Bundan aklanmak istiyorum. Bütün yargıyı, savcıyı göreve davet ediyorum.’ Şimdi aklanmak mı karalanmak mı en azından 57 günde bunun ipuçları çıkabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Hala saldırıyor, herkese hakaret ediyor, tehdit ediyor. Bazılarına haşhaşi diyor, bazılarına paralel devlet diyor. Bazılarına casus diyor. Başbakan, sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git milleti felakete götürmeye hakkın yok.” ifadelerini kullandı.