"Bahçeli neden idam diye ısrar ediyor; Abdullah Öcalan'ı, FETÖ'cüleri asamayacak..."

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MHP bütün gücüyle vardır. Buradadır. Bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam. İşte er meydanı, işte TBMM. Biz dün ne söylüyorsak aynı noktadadır" ifadesiyle ilgili olarak "Devlet Bey de biliyor idam cezası gelse bile FETÖ’cüleri idam edemeyeceğini, Abdullah Öcalan’ı asamayacağını. O halde neden idam diye ısrar ediyor?" dedi.

Devlet Bey dünkü grup konuşmasında yine idamın ipine asıldı..

İdam geri getirilsin diye bastırıyor..

Acil diyor.. Gecikmeyelim diyor..

Sorum net..

İdam geri gelirse kimi idam edeceğiz?

Darbecileri mi? Hapisteki PKK’lıları mı?

Kimi? Cevap belli; kimseyi..

Bundan sonra aynı suçu işleyenleri idam edebilirsin..

Darbeye teşebbüs edenleri..

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Esas soru bu değil; Devlet Bey de biliyor idam cezası gelse bile FETÖ’cüleri idam edemeyeceğini..

Abdullah Öcalan’ı asamayacağını..

O halde neden idam diye ısrar ediyor?

Anlaşılır gibi değil!..

Uçtu, uçtu da ne uçtu!.

İktidara yakın gazeteye bakıyorsun.

İstikrar geldi, Türkiye uçacak manşetini atıyor..

Açıyorsun ekonomi sayfasını..

Ekonomi uçacak..

Turizm uçacak..

İhracat uçacak..

Yatırımlar uçacak..

Uçacak lafından geçilmiyor..

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Dönüp raporlara bakıyorsun

Hava başka..

S&P: Negatif BB (Yatırım yapılamaz)

Moody’s: Negatif Ba1 (Yatırım yapılamaz)

Fitch: Durağan BB+ (Yatırım yapılamaz)

Hal buysa, ekonomi nasıl uçacak?

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Gazete haksız değil, uçan bir şeyler var..

Mesela enflasyon..

Uçtu gitti..

Gıda..

Uçtu gitti..

İnanılır gibi değil; domates 10 lira!.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı geçen gün açıklama yaptı..

Üreticiden tüketiciye fiyat farkı kuru soğanda yüzde 646, elmada yüzde 488, lahanada yüzde 339, patlıcanda yüzde 334 maydanozda yüzde 308’miş..

Yani..

Üreticinin 67 kuruşa sattığı elmayı biz marketten 4 liraya alıyoruz..

Fiyatlar uçmuş!.

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Uçan sadece domates, patates fiyatları değil..

Mesela işsizlik de uçtu; resmi rakam yüzde 12.. Genç nüfusta yüzde 25..

Mesela faizler de uçtu; çıplak rakam yüzde 12..

Mesela dolar da uçtu; 3.60’a dayandı..

Anlayacağınız uçan uçana..

Onlar partisize biz partiliye geçtik

Tartışmaların temelini oluşturan konulardan biri de cumhurbaşkanının veya başkanın partili olmasıydı..

Partili başkan sistemini savunanlar ortaya güçlü bir argüman koyamadılar..

ABD uymadı..

Venezuela gibi başkanlık modelleri ters geldi..

Fransa yakın gibi durdu..

Tam uymasa da partili cumhurbaşkanı sistemine Fransa örnek gösterildi..

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Fransa’da seçim oldu..

Fransa partisiz cumhurbaşkanı sistemine geçti..

Sonuç; biz partiliye, onlar partisize geçti..

Ankara ihya olur

Ankara Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden anket yaptırmış..

Konu tabii ki CHP..

Muharrem İnce’nin çıkışı.. Ankara Belediye Başkanı halka kim haklı diye sormuş..

Kemal Kılıçdaroğlu ne cevap verir diye sormuş..

Sormuş da sormuş..

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İddia ediyorum..

Ankara Belediye Bakanı CHP’yle ilgilendiği kadar Ankara’yla ilgilense..

Ankara ihya olur..