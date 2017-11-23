Bahçeli: Mustafa Kemal olur, yedi düvelin karşısına yine dikiliriz (4)

\'SURİY\'DE SİNSİ VE ALÇAK BİR HESAP YAPILMAKTADIR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış törenleri için geldiği Manisa\'da son olarak Turgutlu İlçesi\'ni ziyaret etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün konuşmalarının ardından kürsüye Devlet Bahçeli, çıktı. Bu sırada alandaki bazı gençler, \"İşte ordu, işte komutan\" sloganı attı. Elini kaldırıp gençleri susturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha\" uyarısında bulundu.

Türkiye\'nin güney sınırlarında kaygı verici gelişmeler yaşadığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Suriye\'de yaşanan iç savaş ortamı hala sıcaklığını korumaktadır. Siyasi çözüm çabaları konuşulmasına rağmen, şiddet son bulmamıştır. Dahası IŞİD\'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açılmıştır. Halihazırda PKK/PYD, Suriye\'nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da IŞİD\'ten alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır. Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır. Suriye\'de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanlar, ne hikmetse PKK/PYD\'ye verilen binlerce TIR silahtan bahsetmemektedir. Suriye\'de bundan sonraki süreçte PKK/PYD\'yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır\" dedi.

\'ORTADOĞU, OSMANLI\'DAN SONRA İSTİKRAR BULAMADI\'

Bölgede etnik ve mezhep temelli ayrışmaların bitmediğini, aksine daha da bilendiğini söyleyen Devlet Bahçeli, \"Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan\'da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir. Ortadoğu\'da sınırların yeniden değiştirilmesi planlanmakta, bölgeye her seviyeden nifak tohumları saçılmaktadır. Bütün bu olan bitenlere bir de Ilımlı İslam adı altında mesnetsiz bir anlayış eklenmeye çalışılmaktadır. Haçlı heveslerinin, Siyonist hesapların kamuflajı olacak bu söylemle Müslüman\'ın Müslümanı kırması hedeflenmektedir. Yüz yıl önce sancağımız altında huzurla yaşayanlar, bugün ne yazık ki sefil haldedir. Ortadoğu Osmanlı\'dan sonra hala istikrarı aramasına rağmen bulamamıştır. Emperyalist emeller bölgeyi kan gölüne çevirmiştir. Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoğu\'da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması; huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır\" diye konuştu.

\'ARTIK VAKTİ GELMİŞTİR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'nin beklentilerinin karşılanmadığı bir yerde kimsenin hesabını tutturamayacağı iyi anlaşılmalıdır. Sömürgeciliğin bölgesel taşeronları, bizim bin yıllık sevdamızı elbette doğru anlayamaz, doğru okuyamaz. Biz gelişmeleri her daim Türkçe okumak, dünyaya Ankara merkezli bakmak mecburiyetindeyiz. Öncelikli olarak ülkemize yönelen terör tehdidini yerinde yok etmeli, akabinde Misak-ı Milli bilinciyle tarihi vazifemizi yerine getirecek şartları oluşturmalıyız. Bizim için bekleyecek zaman yoktur. Çünkü Türkiye\'nin hasımları beklememekte, İslam düşmanları bir an olsun boş durmamaktadır. Kan tutkunları pusudadır. Mazlumun ahı yükselmektedir. Artık zalimin zulmüne son vermenin, terör örgütlerinin kökünü kazımanın, dost ve müttefik görünümlü uluslararası örgütlerin oyunlarını bozmanın vakti gelmiştir. Kararlılığımızı test edebileceğini düşünenlere yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur.\"

\'HÜKÜMETİN YANINDAYIZ\'

Devletin ve hükümetin yanında olduklarını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"İşte bu amaçla terörle mücadele ve dış politika konularında devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak, istikbalimizi teminat altına almalı, istiklalimizi güvenceye kavuşturmalı, mazlumlara kol kanat geren bir iradeyi ortaya koyabilmeliyiz. Değişen hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1\'e çıkmasından dolayı CHP\'nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır. Şunu ifade etmeliyim ki, istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz\'dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP\'nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar. Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi, şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir. Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına milli iradeden aldığımız güçle çıkacağız, tek vücut halinde duracağız. İhanete karşı tek yumruk olacağız, iftiralara karşı tek safta toplanacağız. Mahvımızı hesap edenlerin emellerini birer birer bozguna uğratacağız. Milletin sinesinden alamadıkları desteği PKK\'nın, Haçlı ittifakının himayesiyle doldurmaya çalışanlara karşı milli birlik ve beraberlik ufkumuzu sağlam tutacağız\" dedi.

\'NATO PARMAK SALLIYOR\'

NATO\'nun, Türkiye\'ye parmak salladığını da söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, \"ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır. NATO\'nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12. Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır? Türkiye NATO\'ya mahkum değildir. Türkiye, NATO\'cu kafaların, FETÖ\'cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır. Millet birdir, Türk milletidir. Vatan birdir, Türk vatanıdır. Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti\'dir. Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir. Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada\'da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum. Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmamasını ümit ediyorum. O yüzden diyorum ki, ihanete karşı iman, ihtilafa karşı irade, ilkelliğe karşı itibar, iftiraya karşı ihtiram sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir. Unutulmasın ki, Türkiye\'nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz\'dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir\" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turgutlu\'daki programın ardından karayoluyla Ankara\'ya hareket etti.

Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN - Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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