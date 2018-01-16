Bahçeli, Murat Boz'a telefon, Hadise'ye 'hürmet' etti; Sibel Can'la yanıt verdi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye’deki açılış töreni sonrası Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı. Konsere kalamadığı için üzüntülerini ileten Bahçeli, katkısından dolayı Boz ve Hadise’ye teşekkür etti. Boz’a, “Hadise hanıma da hürmetlerimi söyleyiniz” diyen Bahçeli, “MHP iddia edilenin çok üstünde oy alırsa ne diyeceksiniz?” sorusuna da Sibel Can’ın “Hançer” şarkısıyla yanıt verdi.

Bahçeli, önceki gün Osmaniye'de açılışa katıldı. Dönüş yolunda Aksaray’da verilen molada konuşan MHP lideri şunları söyledi:

“(Cumhuriyet tarihinde üçüncü dönem vurgusu) 96 yıllık Cumhuriyet, 624 yıl ayakta kalmış Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerine kurulmuş oldu. Cumhuriyet kurulduktan 23 sene sonra çok partili siyasi hayata geçildi. Yani 1946’dan 71 yıl sonra Türkiye bu defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Bu Cumhuriyet tarihinde siyasi hayatta üç önemli dönemdir.

(Yerli ve milli mutabakatın seyri) Keşke böyle bir çalışmanın içerisine parlamentoda temsil edilen partiler başta olmak üzere kamuoyunda belli bir oranda desteği olan partiler de katkı sağlasa. O zaman milli mutabakat anlamında bir gelişme ortaya çıksın. Onun için de Cumhurbaşkanı adayı olarak MHP aday çıkartmayacaktır.

(Erdoğan ile görüşme) Karşılıklı açıklamalar bir kez daha teyit edildi ve memnuniyetler ifade edildi. Detaylara girilmedi. Karşılıklı, iyi niyetle ortaya konmuş olan yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için şimdi buna katkı sağlayan ve paylaşan partilerin üçer kişilik birer komisyonla çalışmaların başlatılması tavsiye edildi.

(MHP ile ittifakın Kürt oylarını olumsuz etkilemesi) MHP ile bir Cumhur ittifakı gerçekleştirdiğinizde Güneydoğu’daki vatandaşlarımızdan oy kaybına uğrarsınız diyorsunuz. Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden ‘Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar, benim taraftarlarım oy vermeyecek’ diye bir şey duydunuz mu?

Hukuku kullanmak doğru değil

(Hükümette birlikte yer alma) ‘Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver’ davranışı ahlaki olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Edepsizlik olur. Böyle bir şeyin içine girmeyiz. Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz pazarlaması olmaz.

(Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı) Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım. Yargıyla ilgili bilim insanlarının kurumları da dikkate alarak değerlendirmelerini yapıp tavsiyelerde bulunması doğru bir yoldur. Şimdi içerde iki insan var, tahliye umuduyla beklenti içerisindeler. Onun psikolojik ortamını bir düşünün. Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp bazı gelişmeleri dikkate alıp bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil.

(‘Devletin başına devlet gelecek sloganı’ tarih mi oldu yorumları) İsmimden dolayı bunu kullanıyorlarsa özeleştiri yapıyor örtülü tarzda. Yok tarihi kültürümüzden gelen bir söylemin manasını kavrayamayacak kadar bir şuursuz ise o şuursuzluğunu benim üzerimde denemesin. Demek ki kuzgun leşi bilmiyor. Devleti tanıyor da kuzgun leşi bilmiyor.

(Afrin ve ABD) Afrin tamamen Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. Eğer bugünkü siyasi iktidar bu aşamaya gelmişse buna da tasarrufundan dolayı saygı duyarız. ABD 4 bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler.

Boz'a telefon Hadise'ye hürmet

MHP Lideri Bahçeli, sohbet sırasında Osmaniye’deki açılış töreni sonrasında Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı.

Konsere kalamadığı için üzüntülerini ileten Bahçeli, katkısından dolayı Boz ve Hadise’ye teşekkür etti. Boz’a, “Hadise hanıma da hürmetlerimi söyleyiniz” diyen Bahçeli, “MHP iddia edilenin çok üstünde oy alırsa ne diyeceksiniz?” sorusuna da Sibel Can’ın “Hançer” şarkısıyla yanıt verdi.

Bahçeli, “Vallahi karşılaştığım yerde acıyarak yüzlerine bakarım. Sibel Can’ın bir şarkısı var. Kader eşitsizsin” dedi. Daha sonra molada telefondan bir süre Can’ın Hançer şarkısı dinlendi.