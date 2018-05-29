Bahçeli, mitinglere seçime 5 gün kala başlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine yönelik Samsun, Adana ve Ankara'da bölge mitingleri yapacak. Bahçeli, ilk mitingini seçime 5 gün kala 19 Haziran'da Samsun'da yapacak.

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları için kapalı salon toplantılarının yanında açık hava toplantısı şeklinde mitingler de düzenleyecek.

Bahçeli'nin, 19 Haziran'da Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına", 21 Haziran'da "Büyük Çukurova" ve 23 Haziran'da ise Ankara'da "Büyük Türkiye" temalarında bölge mitingleri yapacağı belirtildi.