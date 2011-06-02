Bahçeli mitinginde gözaltına alınan MHP'li Türkeş'in koruması çıktı

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6 Haziran’da Diyarbakır’da yapacağı mitingte “provokatif eylemler” yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi biri olan Yusuf Ziya Arpacık , kendini "derin milletin fedaisi" olarak tanıtıyor. Arpacık, 1992 yılında Karabağ’a giden gönüllü komandolardan biri. 10 yıl hapis yatıp, iki kez firar eden Arpacık'ın eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in de korumalığını yaptığı ortaya çıktı.



"Bahçeli'ye provokasyondan 17 kişi gözaltında"





Musa Keseler'in Milliyet'te yayımlanan (2 Haziran 2011) haberi şöyle:













MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6 Haziran’da Diyarbakır’da yapacağı mitingte “provokatif eylemler” yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi arasında, bir dönem MHP’nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş’in yakın koruması olarak görev yapan Yusuf Ziya Arpacık da bulunuyor. Arpacık, 1992 yılında Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali üzerine Türkiye’den giden “gönüllü komandolar” arasında.





Kuzey Irak’a gitti





Türkiye’den giden gönüllüler tarafından oluşturulan “Rüzgar Birliği”nde “yarbay” olarak görev yapan ve Ermenilere karşı uzun süre “savaştığı” belirtilen Arpacık’ın, Amerika’nın 2003 yılında Irak’ı işgali üzerine Kerkük’e gittiği, burada Türkmenlerin savunmasını örgütlediği de belirtiliyor. Arpacık, kitaplarında bu dönemlerde yaşadıklarını da anlatıyor. Arpacık’ın Karabağ’da askeri üniforma ile çektirdiği birçok fotoğrafı da var. Ergenekon davasının gizli tanıkları arasında olan ve Danıştay davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu iddia edilen “Gizli Tanık 9” ifadelerinde Yusuf Ziya Arpacık’ın Muzaffer Tekin ile birlikte Danıştay cinayetini organize edenler arasında bulunduğunu iddia ediyor.











Mehmet Eymür ise Ergenekon soruşturması kapsamıda tanık olarak verdiği ifadesinde “milliyetçi savaşçı” olarak nitelediği Arpacık’ın, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün Kerkük’teki irtibatlarından birisi olduğunu ve bu ilişkilerinin “devletin üst kademesini rahatsız ettiğini” söylüyor.

1978 yılından itibaren “ülkücü hareket” içerisinde yer alan, 10 yıl hapis yatıp, iki kez firar eden ve dört kitap yazan ve “Yusuf Hoca” olarak da bilinen Arpacık’ın, ülkücü tabanın en çok “saygı duyduğu” isimler arasında olduğu da ifade ediliyor.

Arpacık, 2005’te www.hedefturan.com adlı bir siteyle yaptığı söyleşide kendisini “derin milletin fedaisi” olarak tanımlıyor. Arpacık, Türkeş’in ünlü “Ne mozaiği ulan!” sözünü söylediği televizyon programında da koruması olarak kamera arkasında olduğunu anlatıyor.





Nisanda oradaydı





Gözaltına alınan isimlerden eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç’un ise Nisan ayında Diyarbakır’da olduğu, il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, “bozkurtlarla hasret giderdiği” ülkücü forum ve internet sitelerinde yer aldı.

Türkeş’e en yakın isimlerden olan ve Türkeş döneminde İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Karakoç’un burada “bozkurtlarla” çektirdiği fotoğraflar da Karakoç, “Diyarbakırlı Bozkurtlarla” başlığıyla ülkücü sitelerde yer aldı.

1992 yılında Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali üzerine Türkiye’den giden “gönüllü komandolar” arasındaydı.







Arpacık, ülkücü camiada dövüş sanatına olan ilgisiyle tanınıyor.





1.5 yıldır dinleniyorlardı





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan ve aralarında eski Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç, yazar Yusuf Ziya Arpacık ve avukat Mehmet Taşdelen’in de bulunduğu 17 kişinin Ocak 2010’dan beri polis tarafından dinlendiği öğrenildi. Teör örgütü kurma ve üyesi olmak iddasıyla gözaltına alınan Avukat Taşdelen’in, hedefte MHP’nin olduğunu söylediği belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6 Haziran’daki Diyarbakır mitingi öncesinde provakasyon amaçlı planlar yaptıkları ileri sürülen, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu sanıklarla ilgli çalışmalar devam ediyor. Yarın mahkemeye sevk edilmesi beklenen sanıların Ocak 2010’dan itibaren teknik ve fiziki olarak izlendikleri ortaya çıktı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç, yazar Yusuf Ziya Arpacık ve avukat Mehmet Taşdelen’in de bulunduğu sanıkların “terör üyesi “kurmak ve “terör örgütü üyesi olmak” iddasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. Avukat Taşdelen’in hedefin MHP olduğunu, şapkadan ne çıkacağını bilmediklerini ve yaptıkları herhangi bir eylemde suç işlemediklerini ifade ettiği belirtildi.

Erdal Kılınç/ İstanbul

