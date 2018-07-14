Bahçeli: Milletin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Haziran'ın ardından gündeme ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Milletin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapacağız" dedi. Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bana başkan diyebilirsiniz" sözlerini hatırlatması üzerine Bahçeli, "Cumhurbaşkanı tektir, bu salonda bile 50 tane başkan vardır" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "apolet" tartışması üzerinden yanıt veren Bahçeli, "Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" diye konuştu.

MHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır."

"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir"

"Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur." şeklinde konuştu.

Bahçeli "Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

"Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Biz lafa değil icraata bakarız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır. Biz lafa değil icraata bakarız."

Terörle mücadeleye ilişkin kanun teklifi hakkında Bahçeli, "Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.