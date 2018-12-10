"Bahçeli, Mersin'i şahsi mesele haline getirdi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim için Mersin'i şahsi mesele haline getirdiğini öne sürdü. Selvi, Bahçeli'nin bu tavrının nedeninin MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz olduğunu kaydetti.

Selvi, "Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesi" başlığıyla yayımlanan yazısınında yerel seçime dair kulis bilgiler aktardı. Hürriyet yazarı yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

"AK Parti-MHP ittifakında 6 il kaldı. MHP’nin Denizli ve Erzurum adayını geri çekmesiyle bu sayı 8’e yükseldi. Bahçeli’nin memleketi olması nedeniyle Osmaniye MHP’ye bırakılmıştı. MHP Lideri’nin Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın MHP’den istifa edip İYİ Parti’den aday olması nedeniyle Mersin’i şahsi mesele haline getirdiği ve MHP’ye istediği söyleniyor. Bu durumda MHP’nin adayı Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ortak aday olarak görünüyor. Mersin için CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da “Güçlü adaylarla girelim”dediği söyleniyor. Zaten İYİ Parti adayını açıkladığı için Mersin’de AK Parti-MHP ortak aday, CHP ve İYİ parti ise ayrı ayrı girecekler. Mersin’de önemli ölçüde bir HDP oyu olduğu için HDP’nin çıkaracağı aday sonuçları belirlemede etkili olabilir."

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