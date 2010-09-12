Bahçeli memleketinde kaybetti

T24 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı kazandığı illerin çoğunda hayal kırıklığına uğradı. Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de bile referandumda 'evet' çıktı.



MHP'nin geçen sene belediye başkanlığı aldığı illerden Bartın, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Kastamonu, Manisa ve Osmaniye'den referandumda evet sonucu geldi. Bu ilerden Gümüşhane'de evet oranı yüzde 78'e kadar çıktı. Bahçeli'nin memleketi Osmaniye yüzde 54 ile evet derken, Manisa'da evetçiler yüzde 50.04 ile kıl payı önde gidiyor.



Isparta'da evet oranı yüzde 57, Karabük'te yüzde 54, Kastamonu'da da yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.



MHP'nin belediye başkanı çıkardığuı illerden Balıkesir'de hayırların oranı yüzde 52. Uşak'ta da hayırcılar yüzde 50.2 ile çok az farkla önde. Adana'da ise hayırcıların oyları yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.



