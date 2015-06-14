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Bahçeli: Liderlerle tek tek görüşmek Cumhurbaşkanı'nın işi değildir

Hükümet kurma görevi vermeden önce siyasi parti liderleriyle tek tek görüşmek isteyen Erdoğan'a, Bahçeli'den yanıt geldi

14 Haziran 2015 19:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, hükümeti kurma görevini vermeden önce 4 parti lideriyle ayrı ayrı görüşeceğine yönelik açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. Bahçeli, "Liderlerle tek tek görüşmek Cumhurbaşkanı'nın işi değildir. Biz böyle bir daveti uygun bulmayız. Sadece Cumhurbaşkanının görev vereceği isimle görüşürüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, hükümeti kurma görevini vermeden önce 4 parti lideriyle ayrı ayrı görüşeceğine yönelik açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’den yanıt geldi.

Bahçeli, CNNTÜRK’e yaptığı özel açıklamada, “Herhangi bir milletvekili görevlendirme yetkisi tabiki Cumhurbaşkanı'ndadır. Ama sonraki görüşme yetkisi görevlendirdiği kişinindir. Liderlerle tek tek görüşmek Cumhurbaşkanı'nın işi değildir. Biz böyle bir daveti uygun bulmayız. Sadece Cumhurbaşkanının görev vereceği isimle görüşürüm" dedi.

 

Erdoğan Bakü dönüşü açıklamıştı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'den dönerken "Parti liderleriyle yakın zamanda görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Görevlendirmeyi yapmadan önce liderlerle görüşmek gibi bir planım var. Her birini ayrı ayrı davet edip sürece ilişkin görüşlerini almak istiyorum. Programıma bakacağım. Bu görüşmelere yemin töreninden önce de başlayabilirim. Dolayısıyla kendilerini önümüzdeki hafta davet edebilirim."

 

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