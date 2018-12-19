Bahçeli: Liderler seviyesinde görüşmeye ihtiyaç yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile ilerleyen günlerde görüşmeye ihtiyacın olmadığını söyledi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceğini söylemiş, "Liderler düzeyinde bir görüşme olabilir" demişti.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin Kurtulmuş'un sözlerini sorması üzerine şunları söyledi:

“Geçtiğimiz çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız."

Bahçeli'nin danışmanından Kurtulmuş'a: Kripto!..

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek daha önce yerel seçimler için dağılan Cumhur İttifakı hakkında, "AKP içindeki kripto pkk’lılar, kripto fetö’cüler, kripto ABD ajanları artık mutlu olabilirler" demiş ve 5 AKP'linin ismini vermişti.

TIKLAYIN - Bahçeli'nin danışmanı isim verdi: AKP içindeki kripto FETÖ'cüler ve ABD ajanları artık mutlu olabilirler

Bu isimler arasında "Liderler düzeyinde bir görüşme olabilir" diyen Numan Kurtulmuş da vardı.