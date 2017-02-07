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Bahçeli Konya’da, muhalifler Ankara’da toplanıyor

Bahçeli, istifaların gölgesinde MYK'yı olağanüstü topluyor

07 Şubat 2017 00:15

Hülya Karabağlı

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin partili cumhurbaşkanlığı sisteminden AKP ile evet cephesinde yer almasıyla örgütlerde başlayan istifaların arkası kesilmiyor. 

Bahçeli, istifaların gölgesinde 10 Şubat ile 12 Şubat arasında milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Denetleme Kurulu (MDK) üyeleriyle Konya'da olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. Toplantıda,  anayasa değişikliği referandumu öncesinde izlenecek yol konusunda istişarede bulunulacağı belirtiliyor.

 Muhalifler 18 Şubat’ta Ankara’da

MHP’de 1 Kasım seçimlerinde elde edilen sonucu başarısızlık olarak nitelendirilmesi ile başlayan parti içi muhalefet anayasa değişikliğine kadar geçen bu süreçte yollarına devam etti. 

Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkan adayları Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Koray Aydın partili cumhurbaşkanlığı sisteminde Bahçeli’nin AKP’ye verdiği destek nedeniyle “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ diyor’ Platformu” kurdu.

 Platform 18 Şubat günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda toplanıyor. 

Toplantıda, referandum kampanyasında izlenecek yol ve yöntemle ilgili açıklamaları da içeren bir bildiri yayınlanacak. Böylelikle platform resmi kampanyasını da başlatmış olacak.

18 Şubat toplantısıyla ilgili veren MHP Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu,  eski ve yeni milletvekilleri, Ülkü Ocakları Başkanları, il başkanları, MHP camiasının önde gelen isimlerinin katılacağını söyledi.

Türkiye’nin tek bir kişi tarafından yönetilmesine hayır dediklerine dikkat çeken Halaçoğlu, bu anayasa değişikliğine karşı partiler üstü olduklarını hatırlattı. 

MHP'li Halaçoğlu, "Ülkücü kardeşlerim bu videoyu seyredip, 'Hayır' ve 'Evet'e öyle karar versinler" demişti.

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