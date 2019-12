Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Recai Birgün’ün Ergenekon savcısına “Bahçeli konuşursa her şey çözülür” diyeceğini öne sürdü.



Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, DSP Milletvekili Recai Birgün’ün eski Başbakan Bülent Ecevit’in hastalandığı döneme ilişkin olarak Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e “Devlet Bahçeli konuşursa, Türkiye'de gizli kalmış pek çok şey açığa çıkacaktır... Bülent Ecevit'in Başbakanlık'tan uzaklaştırılması için düzenlenen komplolar da” diyeceğini öne sürdü.



İşte Donat’ın yazısının (17 Nisan 2009) o bölümü…



İzmir Milletvekili Recai Birgün gelecek hafta İstanbul'da, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'e diyecek ki:

- Sayın savcım, eğer MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli konuşursa, Türkiye'de gizli kalmış pek çok şey açığa çıkacaktır... Bülent Ecevit'in Başbakanlık'tan uzaklaştırılması için düzenlenen komplolar da.



Dün sabah Recai Birgün'e sorduk:

- Her şeyi ama her şeyi savcıya söyleyecek misiniz?

- Söyleyeceğim.

- Sayın Devlet Bahçeli dışında "şu kişi de konuşsa" diyeceğiniz siyasetçi olacak mı?

- Evet.



Evet, Recai Birgün gelecek hafta Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'e "sayın savcım" diyecek:

- Eski başbakanlardan sayın Tansu Çiller de konuşmalı... Konuşursa çok şey aydınlanacaktır... Bülent Ecevit'in Başbakanlık'tan uzaklaştırılmasının ardından, nasıl bir senaryo planlandığı dahil.