Bahçeli, Bahçelievler katliamı ve Türkler cinayeti failinin cenazesine katıldı

Eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler cinayeti ve Bahçelievler’de öldürülen 7 TİP’li gencin faillerinden, 7 kez idam cezasına çarptırılan Ünal Osmanağaoğlu toprağa verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Osmanağaoğlu'nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutu başında dua etti. Bahçelievler katliamı mahkûmu Haluk Kırcı ve Sedat Peker’in de törene çelenk göndermesi dikkat çekti.

Kemal Türkler suikastı davasında idamla yargılanan ve 7 TİP'linin öldürüldüğü Ankara Bahçelievler katliamından dolayı 7 kez idam cezasına çarptırılan Ünal Osmanağaoğlu'nun cenazesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Osmanağaoğlu için Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile TBMM Başkan Vekili Meral Akşener de katıldı. MHP İstanbul İl Yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu cenazede Osmanağaoğlu'nun tabutuna Türk Bayrağı örtüldü. Cenazede taziyeleri Ünal Osmanağaoğlu'nun kardeşi Tamer Osmanoğlu ile oğlu Tarkan Osmanağaoğlu kabul etti. Ünal Osmanağaoğlu'nun eşi Barbara Osmanağaoğlu ile kızları Dilara, Umay ve Selcan Osmanağaoğlu da kadınlara ayrılan bölümde taziyeleri kabul etti.

Celal Adan'dan açıklama

Ünal Osmanağaoğlu'nun hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini savunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "O büyük bir Türk Milliyetçisiydi" dedi.

Kırcı ve Peker'den çelenk

Cenazeye gönderilen bazı çelenkler de dikkat çekti. Haluk Kırcı'nın çelengi MHP yöneticilerinin çelenklerinin yanında yer bulurken, Sedat Peker'in gönderdiği çelenk caminin uzak bir bölümünde yer aldı.

Bahçeli dua etti

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasından sonra Ünal Osmanağaoğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu tekbirler eşliğinde omuzlara alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tabutun hemen arkasından yürüdü. Tabut cenaze aracına konulurken de Bahçeli dua etti.

Gazetecilere tepki

Gazetecilerin cami dışında Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasıyla ilgili Bahçeli'nin görüşünü almak istemesi üzerine arbede yaşandı. Kalabalık içinden bazı kişiler soru sormak isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Tartışma araya giren partililer tarafından önlendi. Bahçeli makam aracına binerek Ankara'ya hareket etti.

Ünal Osmanağaoğlu kimdir?

Ünal Osmanağaoğlu, Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'linin öldürülmesi olayına ilişkin davada 7 kez idam cezasına çarptırılmıştı. 19 yıl boyunca firari olan Osmanağaoğlu, 1999'da yakalanıp cezaevine konulmuştu. Cezası ise idamın kaldırılmasından sonra ömür boyu hapse çevrilmişti. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin davada da yargılanan Osmanağaoğlu, davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesi üzerine, 3. yargı paketinden de yararlanıp, 2 yıl önce Bandırma M Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

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