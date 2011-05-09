Bahçeli, kasetler için 'tertip' dedi

T24- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, internet sitelerinde ve gazetelerde yayınlanan parti yöneticilerinin adının karıştığı gizli kamera görüntülerinin tertip olduğunu ileri sürdü. Bahçeli, "Dava arkadaşlarımız akıllarını başlarına almalıdır ve tasvip etmeyeceğimiz davranışları sergilediklerinde aramızda yer bulamayacaklarını bilmelidir." dedi.





MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul milletvekili adayları tanıtım toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez ve eski İstanbul İl Başkanı ve Milletvekili adayı İhsan Barutçu'ya ait olduğu öne sürülen gizli kamera görüntülerine değindi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Bahçeli, "Odalara kamera koydurup özel hayatı gözetleyen aşağılık röntgencileri deşifre et, bunları tezgahlayanları ortaya çıkar. Aksi taktirde gök kubbeyi başına yıkmaya kararlıyız. Pisliklerinizi, tuzaklarınızı, kumpaslarınızı yok etmek için sabırsız." diye konuştu.





Partililere seslenen Bahçeli, "Her dava arkadaşım davranış ve yaşayışında son derece dikkatli ve özenli olması gerekir. Özel hayatın sınırları içerisinde yer alsa da değerlerimizle ilkelerimizle inançlarımızla, ülkülerimizle bağdaşmayan tavır ve hareketleri tasvip etmemiz imkansızdır. Dava arkadaşlarımız akıllarını başlarına almalıdır ve tasvip etmeyeceğimiz davranışları sergilediklerinde aramızda yer bulamayacaklarını bilmelidir. Ülkücülükle bağdaşmayan harekette olanlar aramızda olamayacaklardır. Taviz vermeden Allah'ın izniyle yolumuza devem edeceğiz. Aksi davranış sergileyenleri aramızdan ayıklayacağız. Görmezden gelmemiz, ahlakçılık ilkemizle asla uyuşmayacaktır." ifadesini kullandı.

