“Bahçeli kaçırılıp, klonlayıp yerine başkasını mı koydular”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanması sonrasında başlattığı “Adalet Yürüşü”ne gösterdiği tepkiye ilişkin olarak “Bahçeli’yi kaçırıp, klonlayıp yerine başkasını mı koydular?” dedi.

“Selamlayıp, alkışlıyorlar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’nin başlattığı “Adalet yürüyüşü”ne ilişkin açıklamalarına tepki göstererek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Genel Başkanımızın başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne toplumun her kesimi gibi MHP seçmeninin de destek verdiğine tanık oluyoruz. Kimi yerlerde bizi bozkurt işaretleriyle selamlayıp, alkışlıyorlar. MHP’lilerin Hayır’a desteğinden sonra şimdi de Adalet Yürüyüşü’ne desteği Bahçeli’yi çıldırttı.

“Saray’ın avukatlığı görevinde başarılar dileriz”

Malum artık Bahçeli’nin istikametiyle MHP’lilerin istikameti farklı yönlerde. Bahçeli yüzünü Saray’a dönmüşken, MHP seçmeninin çoğu bu ülkenin bütün vatansever insanları gibi adalet ve demokrasi arayışında. Önümüzdeki günlerde Bahçeli’nin öfkesinin daha da arttığına tanık olursak şaşırmayın. Bize ‘Adaleti sokakta mı bulacaksınız?’ diyen Bahçeli siyasi istikbalini Saray’da arayabilir ama biz Adaleti her yerde arayacağız. Kendisine Saray’ın avukatlığı görevinde başarılar dileriz.”

“Bahçeli’yi kaçırıp, klonlayıp yerine başkasını mı koydular?”

Bahçeli’nin bir yıl önce söyledikleriyle bugün söyledikleri arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen Cankurtaran, “Acaba gerçek Bahçeli’yi kaçırıp, klonlayıp yerine başkasını mı koydular diye merak etmemek elde değil. Bir insan bir yıl içinde bu kadar mı değişir? Örneğin TIR’larla Suriye’deki örgütlere silah taşındığı ortaya çıktığında ‘AKP silah kaçakçılarının aparatı haline gelmiştir’ diyen kendisi değil miydi?” diye sorarak sözlerini şöyle tamamladı: “Neden bu kadar değiştiğini açıklamakta zorlanan Bahçeli, şimdi bizim Adalet arayışımıza saldırıyor. Gerçekten kendisi adına trajik bir durum. Türkiye’de bugün herkesin şikayetçi olduğu adaletsizliğe karşı mücadelemize saldırarak referandum öncesinde bitirdiği itibarının üzerine son toprağı bizzat kendisi attı.”